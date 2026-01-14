Рейтинг@Mail.ru
Дело против Тимошенко устранило потенциального спикера Рады, заявил депутат - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/timoshenko-2067849774.html
Дело против Тимошенко устранило потенциального спикера Рады, заявил депутат
Дело против Тимошенко устранило потенциального спикера Рады, заявил депутат - РИА Новости, 14.01.2026
Дело против Тимошенко устранило потенциального спикера Рады, заявил депутат
Уголовным преследованием лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко украинские антикоррупционные органы устранили потенциального спикера Верховной... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T16:14:00+03:00
2026-01-14T16:14:00+03:00
в мире
украина
россия
юлия тимошенко
владимир зеленский
александр дубинский
партия "батькивщина"
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564245389_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_e2829a5219c9efaeec9ec55d45ee9e4c.jpg
https://ria.ru/20260114/rada-2067843816.html
https://ria.ru/20260114/timoshenko-2067826562.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564245389_402:0:3133:2048_1920x0_80_0_0_b3088c46aaeb2ac93b478353c20b8055.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, юлия тимошенко, владимир зеленский, александр дубинский, партия "батькивщина", верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Россия, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Партия "Батькивщина", Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
Дело против Тимошенко устранило потенциального спикера Рады, заявил депутат

Депутат Дубинский: делом против Тимошенко устранили спикера для соглашения с РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Уголовным преследованием лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко украинские антикоррупционные органы устранили потенциального спикера Верховной рады, который мог бы подписать соглашение об урегулировании конфликта Украины с Россией, заявил обвиняемый в госизмене депутат украинского парламента Александр Дубинский.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ранее в среду опубликовало аудиозапись разговора лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения.
Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Тимошенко заявила, что на представленных НАБУ аудиозаписях не ее голос
Вчера, 15:52
«

"Тимошенко - это тот потенциальный технический спикер, который может подписать любое соглашение с Россией. Поэтому ее и "сбивают". На мой взгляд, продолжается системная атака на всех политиков, которые могут быть договороспособны для завершения войны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.

По его мнению, цель НАБУ – создать условия, чтобы Зеленский не подписывал соглашение о завершении конфликта.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за "предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Тимошенко сделала новое заявление из-за расследования НАБУ
Вчера, 14:57
 
В миреУкраинаРоссияЮлия ТимошенкоВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийПартия "Батькивщина"Верховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала