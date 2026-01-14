Дело против Тимошенко устранило потенциального спикера Рады, заявил депутат

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Уголовным преследованием лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко украинские антикоррупционные органы устранили потенциального спикера Верховной рады, который мог бы подписать соглашение об урегулировании конфликта Украины с Россией, заявил обвиняемый в госизмене депутат украинского парламента Александр Дубинский.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ранее в среду опубликовало аудиозапись разговора лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения.
«
"Тимошенко - это тот потенциальный технический спикер, который может подписать любое соглашение с Россией. Поэтому ее и "сбивают". На мой взгляд, продолжается системная атака на всех политиков, которые могут быть договороспособны для завершения войны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
По его мнению, цель НАБУ – создать условия, чтобы Зеленский не подписывал соглашение о завершении конфликта.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за "предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".