Россиянка, собиравшаяся убить сотрудника ОПК, проходила обучение на Украине
Россиянка, собиравшаяся убить сотрудника ОПК, проходила обучение на Украине - РИА Новости, 14.01.2026
Россиянка, собиравшаяся убить сотрудника ОПК, проходила обучение на Украине
Россиянка, по указанию украинских кураторов планировавшая убийство сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ в Ленобласти, призналась, что... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T10:08:00+03:00
2026-01-14T10:08:00+03:00
2026-01-14T10:22:00+03:00
Задержание гражданки России, планировавшей теракт в Петербурге
Гражданка России, 1966 года рождения, которая ранее жила на Украине и была завербована СБУ, собиралась убить сотрудника одного из предприятий ОПК в Ленобласти.
Она приехала через третьи страны и попыталась забрать бомбу из тайника в Смоленской области, где ее и задержали сотрудники ФСБ.
Видео ЦОС ФСБ России.
2026-01-14T10:08
true
PT0M56S
Россиянка, собиравшаяся убить сотрудника ОПК, проходила обучение на Украине
Планировавшая убийство сотрудника ОПК россиянка обучалась стрельбе на Украине