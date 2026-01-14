Рейтинг@Mail.ru
10:08 14.01.2026 (обновлено: 10:22 14.01.2026)
Россиянка, собиравшаяся убить сотрудника ОПК, проходила обучение на Украине
Задержание гражданки России, планировавшей теракт в Петербурге
Гражданка России, 1966 года рождения, которая ранее жила на Украине и была завербована СБУ, собиралась убить сотрудника одного из предприятий ОПК в Ленобласти. Она приехала через третьи страны и попыталась забрать бомбу из тайника в Смоленской области, где ее и задержали сотрудники ФСБ. Видео ЦОС ФСБ России.
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россиянка, по указанию украинских кураторов планировавшая убийство сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ в Ленобласти, призналась, что обучилась стрельбе и разведке на Украине, следует из видео, опубликованного ФСБ.
Ранее правоохранители сообщали о предотвращении покушения на сотрудника предприятия ОПК в Петербурге, была задержана завербованная СБУ россиянка.
"Я уехала из России в Украину в 2018 году по идейным соображениям. В период проживания в 2023 году в Киевской области на меня вышел сотрудник СБУ по имени Олег с предложением оказывать помощь в виде проведения разведки в отношении военнослужащих ВС РФ. Меня обучили методам наблюдения, закладки, изъятия схронов, а также стрельбы из пистолета", - сказала задержанная на видео ЦОС ФСБ.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025-2026 годах
