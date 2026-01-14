Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало об атаке дронов ВСУ на танкер под флагом Мальты
14:38 14.01.2026 (обновлено: 15:49 14.01.2026)
Минобороны рассказало об атаке дронов ВСУ на танкер под флагом Мальты
Минобороны рассказало об атаке дронов ВСУ на танкер под флагом Мальты - РИА Новости, 14.01.2026
Минобороны рассказало об атаке дронов ВСУ на танкер под флагом Мальты
Украинские дроны атаковали в Черном море нефтяной танкер "Матильда" под флагом Мальты, подтвердило Минобороны. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T14:38:00+03:00
2026-01-14T15:49:00+03:00
Минобороны рассказало об атаке дронов ВСУ на танкер под флагом Мальты

Минобороны: дроны ВСУ атаковали танкер "Матильда" в 100 километрах от Анапы

Корабли в Черном море
Корабли в Черном море
Корабли в Черном море. Архивное фото
Корабли в Черном море. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украинские дроны атаковали в Черном море нефтяной танкер "Матильда" под флагом Мальты, подтвердило Минобороны.
"Танкер "Матильда", следовавший под флагом Мальты, подвергся атаке двух украинских ударных БПЛА на удалении около 100 километров от города Анапа Краснодарского края", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Слабоумие и отвага: Украина переносит боевые действия на европейский фронт
22 декабря 2025, 08:00
По данным ведомства, судно подало сигнал бедствия в 10:15 мск 13 января.
О налете на танкер "Матильда", зафрахтованный компанией "КазМунайГаз", заявило накануне вечером Министерство энергетики Казахстана. Там отметили, что на судне прогремел взрыв, но обошлось без пожара, погибших и пострадавших не было. Танкер сохраняет мореходность, признаков критических повреждений корпуса не выявили, добавили в ведомстве.
Позже Минэнерго Казахстана сообщило о еще одной атаке — на танкер Delta Harmony под флагом Либерии, который ожидал погрузки у терминала Каспийского трубопроводного консорциума. Начавшийся пожар оперативно ликвидировали, пострадавших среди экипажа нет.
Нефтяные танкеры в море - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Эксперт рассказал, как Киев атаковал танкеры в Черном море
13 января, 18:33
 
