Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 440 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение… Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, четыре боевые бронированные машины "Казак" и семь автомобилей", - говорится в сообщении.
Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* (запрещен в РФ) в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Шевченко, Торецкое, Ленино Донецкой Народной Республики, Ивановка, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области.
* Запрещенная в России террористическая организация
