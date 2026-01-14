https://ria.ru/20260114/ssha-2067906390.html
Госдеп запретит въезд мигрантов, признанными "обузой" для США
Госдеп запретит въезд мигрантов, признанными "обузой" для США - РИА Новости, 14.01.2026
Госдеп запретит въезд мигрантов, признанными "обузой" для США
Госдепартамент США в рамках своих полномочий запретит въезд в страну тех иммигрантов, которые, по его оценкам, станут обузой для общества в США, следует из... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T19:36:00+03:00
2026-01-14T19:36:00+03:00
2026-01-14T19:44:00+03:00
сша
государственный департамент сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:3968:2232_1920x0_80_0_0_da7e89a4e0911f270e3d6c1dd0c19377.jpg
https://ria.ru/20260114/viza-2067905888.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_496:0:3472:2232_1920x0_80_0_0_b1c0cc948e615fe8154cf6fb695b2d8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, государственный департамент сша, в мире
США, Государственный департамент США, В мире
Госдеп запретит въезд мигрантов, признанными "обузой" для США
Госдеп запретит въезд в страну мигрантов, которые обузой для США