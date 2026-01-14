Госдеп запретит въезд мигрантов, признанными "обузой" для США

Рейтинг@Mail.ru
19:36 14.01.2026 (обновлено: 19:44 14.01.2026)
сша, государственный департамент сша, в мире
США, Государственный департамент США, В мире
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Госдепартамент США в рамках своих полномочий запретит въезд в страну тех иммигрантов, которые, по его оценкам, станут обузой для общества в США, следует из заявления ведомства.
"Госдепартамент будет использовать свои давно существующие полномочия, чтобы признавать потенциальных иммигрантов, которые могут стать бременем для США и злоупотреблять щедростью американского народа", - говорится в заявлении, распространенном госдепартаментом.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум американского дипведомства сообщал, что госдеп приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран, включая Сомали, Россию, Афганистан и Бразилию, в рамках ужесточения контроля за заявителями. Решение должно было вступить в силу 21 января и действовать неопределенный срок.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Госдеп подтвердил приостановку выдачи иммиграционных виз для 75 стран
СШАГосударственный департамент СШАВ мире
 
 
