Работника завода Ford, оскорбившего Трампа, отстранили от работы

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости.
Работник завода Ford в Детройте, оскорбивший президента Дональда Трампа, заявил, что его отстранили от работы на время расследования этого инцидента, пишет The Washington Post
.
"Сорокалетний Ти Джей Сабула, рабочий конвейера местного отделения объединенного профсоюза автомобильных рабочих, рассказал изданию, что именно он кричал на Трампа. Он добавил, что его отстранили от работы", — говорится в публикации.
Инцидент произошел накануне вечером, когда Трамп осматривал завод. Один из присутствовавших крикнул ему: "Защитник педофилов!" Трамп в ответ показал обидчику средний палец и произнес нецензурную фразу, аналогичную "пошел к черту". Портал TMZ предположил, что имеется в виду дело скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна
.
Сабула подтвердил, что его выкрик был напрямую связан с участием Трампа в деле Эпштейна. По словам рабочего, он не жалеет об этом поступке, но беспокоится насчет своего будущего. Он также считает, что стал "мишенью для политической мести" за то, что "опозорил Трампа перед его друзьями".
При этом директор по связям с общественностью Белого дома Стивен Ченг отметил, что ответ президента на оскорбление был "адекватным и недвусмысленным".