Работника завода Ford, оскорбившего Трампа, отстранили от работы

"Сорокалетний Ти Джей Сабула, рабочий конвейера местного отделения объединенного профсоюза автомобильных рабочих, рассказал изданию, что именно он кричал на Трампа. Он добавил, что его отстранили от работы", — говорится в публикации.

Сабула подтвердил, что его выкрик был напрямую связан с участием Трампа в деле Эпштейна. По словам рабочего, он не жалеет об этом поступке, но беспокоится насчет своего будущего. Он также считает, что стал "мишенью для политической мести" за то, что "опозорил Трампа перед его друзьями".