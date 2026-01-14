Рейтинг@Mail.ru
План фон дер Ляйен по увеличению трат на оборону разваливается, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/smi-2067784761.html
План фон дер Ляйен по увеличению трат на оборону разваливается, пишут СМИ
План фон дер Ляйен по увеличению трат на оборону разваливается, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2026
План фон дер Ляйен по увеличению трат на оборону разваливается, пишут СМИ
План главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по модернизации бюджета Евросоюза, направленный на увеличение расходов на оборону, разваливается, пишет издание Politico. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T12:43:00+03:00
2026-01-14T12:43:00+03:00
в мире
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928006_0:147:3077:1878_1920x0_80_0_0_4e5890c0087e0866b14d253a16f4ab92.jpg
https://ria.ru/20260114/zapad-2067720237.html
https://ria.ru/20251226/ukraina-2064307325.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928006_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_66dbeedd7194c438ef4c2d694573fa18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
План фон дер Ляйен по увеличению трат на оборону разваливается, пишут СМИ

Politico: план фон дер Ляйен по увеличению расходов на оборону ЕС разваливается

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. План главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по модернизации бюджета Евросоюза, направленный на увеличение расходов на оборону, разваливается, пишет издание Politico.
"План фон дер Ляйен по модернизации бюджета ЕС в размере 2 триллионов евро разваливается... Большая идея фон дер Ляйен заключается в том, чтобы перенаправить сотни миллиардов долларов финансирования субсидий фермерам и региональных выплат - традиционной основы бюджета ЕС - на оборону и повышение производственной конкурентноспособности. Однако эти изменения, требуемые более богатыми северо-европейскими государствами, которые платят в бюджет больше, чем получают обратно, тяжело осуществить из-за непреклонной оппозиции стран Южной и Центральной Европы, которые получают щедрые выплаты для фермеров и более бедных регионов", - говорится в публикации издания.
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Вот-вот нападет". На Западе раскрыли, за счет чего хотят победить Россию
Вчера, 06:16
Как отмечает издание, страны Северной Европы все больше разражены из-за действий других европейских государств, которые пытаются "повернуть назад стрелки на часах бюджета ЕС". По словам одного из дипломатов ЕС, некоторые делегации озвучивают "тезисы из 2004 года", когда на сельское хозяйство выделялось 46% всех средств. В рамках плана фон дер Ляйен на 2028-2034 года предлагается выделять минимум 25% из всех средств бюджета на фермеров.
Следующий долгосрочный бюджет ЕС будет рассчитан на период с 2028 по 2034 годы. При этом полномочия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен истекут в 2029 году. В настоящее время она сталкивается с критикой своей политики во многих областях, в том числе в сельскохозяйственном секторе. В ЕС проходят протесты фермеров, которые требуют увеличение финансирования и обеспечение равной конкуренции.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"За это придется заплатить". Украина стравила лидеров Евросоюза
26 декабря 2025, 08:00
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала