План фон дер Ляйен по увеличению трат на оборону разваливается, пишут СМИ

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. План главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по модернизации бюджета Евросоюза, направленный на увеличение расходов на оборону, разваливается, пишет издание Politico.
"План фон дер Ляйен по модернизации бюджета ЕС в размере 2 триллионов евро разваливается... Большая идея фон дер Ляйен заключается в том, чтобы перенаправить сотни миллиардов долларов финансирования субсидий фермерам и региональных выплат - традиционной основы бюджета ЕС - на оборону и повышение производственной конкурентноспособности. Однако эти изменения, требуемые более богатыми северо-европейскими государствами, которые платят в бюджет больше, чем получают обратно, тяжело осуществить из-за непреклонной оппозиции стран Южной и Центральной Европы, которые получают щедрые выплаты для фермеров и более бедных регионов", - говорится в публикации издания.
Как отмечает издание, страны Северной Европы все больше разражены из-за действий других европейских государств, которые пытаются "повернуть назад стрелки на часах бюджета ЕС". По словам одного из дипломатов ЕС, некоторые делегации озвучивают "тезисы из 2004 года", когда на сельское хозяйство выделялось 46% всех средств. В рамках плана фон дер Ляйен на 2028-2034 года предлагается выделять минимум 25% из всех средств бюджета на фермеров.
Следующий долгосрочный бюджет ЕС будет рассчитан на период с 2028 по 2034 годы. При этом полномочия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен истекут в 2029 году. В настоящее время она сталкивается с критикой своей политики во многих областях, в том числе в сельскохозяйственном секторе. В ЕС проходят протесты фермеров, которые требуют увеличение финансирования и обеспечение равной конкуренции.
"За это придется заплатить". Украина стравила лидеров Евросоюза
26 декабря 2025, 08:00