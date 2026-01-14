План фон дер Ляйен по увеличению трат на оборону разваливается, пишут СМИ

Как отмечает издание, страны Северной Европы все больше разражены из-за действий других европейских государств, которые пытаются "повернуть назад стрелки на часах бюджета ЕС". По словам одного из дипломатов ЕС, некоторые делегации озвучивают "тезисы из 2004 года", когда на сельское хозяйство выделялось 46% всех средств. В рамках плана фон дер Ляйен на 2028-2034 года предлагается выделять минимум 25% из всех средств бюджета на фермеров.