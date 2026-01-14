ГП потребовала взыскать почти 610 миллионов рублей с экс-сенатора Савельева

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Одинцовский суд Московской области зарегистрировал заявление Генпрокуратуры о взыскании в доход государства с бывшего сенатора Дмитрия Савельева почти 610 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.

Предоставление недостоверных сведений о доходах позволяло Савельеву сохранять статус сенатора и совмещать свое должностное положение с коммерческой деятельностью. Савельев перевел фактически принадлежащие ему активы в теневой сектор экономики и продолжил управлять ими запрещенными способами, извлекая несправедливые конкурентные преимущества ведения нелегального бизнеса, говорится в документе.