ГП потребовала взыскать почти 610 миллионов рублей с экс-сенатора Савельева

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Одинцовский суд Московской области зарегистрировал заявление Генпрокуратуры о взыскании в доход государства с бывшего сенатора Дмитрия Савельева почти 610 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"В Одинцовский городской суд поступило исковое заявление от первого заместителя генерального прокурора РФ к бывшему сенатору РФ Дмитрию Савельеву об обращении взыскания в доход государства 609 миллионов 561 тысяч 411 рублей как доход, полученный из непредусмотренных законом источников", - сообщили в суде.
Как указывает Генпрокуратура в иске, в ходе проведения проверки установлено несоблюдение Савельевым предусмотренных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. В ведомстве считают, что он, будучи сенатором РФ – представителем от правительства Тульской области, имел не предусмотренный законом доход, который скрывал от декларирования и контроля.
Предоставление недостоверных сведений о доходах позволяло Савельеву сохранять статус сенатора и совмещать свое должностное положение с коммерческой деятельностью. Савельев перевел фактически принадлежащие ему активы в теневой сектор экономики и продолжил управлять ими запрещенными способами, извлекая несправедливые конкурентные преимущества ведения нелегального бизнеса, говорится в документе.
Басманный суд Москвы 2 августа 2024 года арестовал Савельева по делу об организации приготовления убийства. Задержали его после того, как в Совфед с представлением о лишении сенатора неприкосновенности обратился тогдашний генпрокурор Игорь Краснов.
