ГП потребовала взыскать почти 610 миллионов рублей с экс-сенатора Савельева
10:20 14.01.2026 (обновлено: 10:21 14.01.2026)
ГП потребовала взыскать почти 610 миллионов рублей с экс-сенатора Савельева
россия, московская область (подмосковье), тульская область, дмитрий савельев, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, совет федерации рф
Россия, Московская область (Подмосковье), Тульская область, Дмитрий Савельев, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Совет Федерации РФ
© Фото : сайт Совета Федерации РФДмитрий Савельев
Дмитрий Савельев
© Фото : сайт Совета Федерации РФ
Дмитрий Савельев. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Одинцовский суд Московской области зарегистрировал заявление Генпрокуратуры о взыскании в доход государства с бывшего сенатора Дмитрия Савельева почти 610 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"В Одинцовский городской суд поступило исковое заявление от первого заместителя генерального прокурора РФ к бывшему сенатору РФ Дмитрию Савельеву об обращении взыскания в доход государства 609 миллионов 561 тысяч 411 рублей как доход, полученный из непредусмотренных законом источников", - сообщили в суде.
Как указывает Генпрокуратура в иске, в ходе проведения проверки установлено несоблюдение Савельевым предусмотренных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. В ведомстве считают, что он, будучи сенатором РФ – представителем от правительства Тульской области, имел не предусмотренный законом доход, который скрывал от декларирования и контроля.
Предоставление недостоверных сведений о доходах позволяло Савельеву сохранять статус сенатора и совмещать свое должностное положение с коммерческой деятельностью. Савельев перевел фактически принадлежащие ему активы в теневой сектор экономики и продолжил управлять ими запрещенными способами, извлекая несправедливые конкурентные преимущества ведения нелегального бизнеса, говорится в документе.
Басманный суд Москвы 2 августа 2024 года арестовал Савельева по делу об организации приготовления убийства. Задержали его после того, как в Совфед с представлением о лишении сенатора неприкосновенности обратился тогдашний генпрокурор Игорь Краснов.
Глава группы фармацевтических компаний Биотэк Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Суд в Москве отказался вернуть экс-сенатору предметы живописи
2 апреля 2025, 07:28
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)Тульская областьДмитрий СавельевИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФСовет Федерации РФ
 
 
