05:13 14.01.2026
Уполномоченный президент Венесуэлы возобновила публикации в соцсети Х
Уполномоченный президент Венесуэлы возобновила публикации в соцсети Х
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила о возобновлении коммуникации через свой аккаунт в социальной сети X, которая заблокирована в стране, РИА Новости, 14.01.2026
в мире
венесуэла
каракас
илон маск
николас мадуро
twitter
Уполномоченный президент Венесуэлы возобновила публикации в соцсети Х

© РИА Новости / Илья Питалев | Дельси Родригес
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Дельси Родригес. Архивное фото
МЕХИКО, 14 янв - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила о возобновлении коммуникации через свой аккаунт в социальной сети X, которая заблокирована в стране, после перерыва почти в полтора года, следует из опубликованного ею сообщения.
"Мы возобновляем связь через этот канал. Венесуэла продолжает стоять, с силой и исторической ответственностью", - написала Родригес в своем блоге в X.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Родригес ответила на самопровозглашение Трампа и. о. президента Венесуэлы
12 января, 21:45
В публикации она также призвала к единству и продолжению движения "к экономическому спокойствию, социальной справедливости и государству всеобщего благосостояния".
Аккаунт Дельси Родригес в X не использовался для публичных заявлений на протяжении почти полутора лет - предыдущие ее записи датированы августом 2024 года.
Блокировка с соцсети в Венесуэле при этом снята не была, официально ни Каракас, ни соцсеть миллиардера Илона Маска не сообщали о возобновлении ее работы в стране.
После президентских выборов 28 июля 2024 года платформа X, бывшая Twitter, стала одним из главных каналов для призывов к протестам и критики властей. 8 августа 2024 года президент Николас Мадуро публично распорядился заблокировать X в Венесуэле на 10 дней, обвинив соцсеть и лично Маска в нарушении собственных правил, разжигании ненависти и призывам к гражданской войне.
Вид на центр Каракаса - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Венесуэла освободила по меньшей мере четырех американцев, пишут СМИ
Вчера, 04:13
 
В миреВенесуэлаКаракасИлон МаскНиколас МадуроTwitter
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
