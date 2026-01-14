Уполномоченный президент Венесуэлы возобновила публикации в соцсети Х

В публикации она также призвала к единству и продолжению движения "к экономическому спокойствию, социальной справедливости и государству всеобщего благосостояния".

Аккаунт Дельси Родригес в X не использовался для публичных заявлений на протяжении почти полутора лет - предыдущие ее записи датированы августом 2024 года.