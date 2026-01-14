Уполномоченный президент Венесуэлы возобновила публикации в соцсети Х

МЕХИКО, 14 янв - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила о возобновлении коммуникации через свой аккаунт в социальной сети X, которая заблокирована в стране, после перерыва почти в полтора года, следует из опубликованного ею сообщения.
"Мы возобновляем связь через этот канал. Венесуэла продолжает стоять, с силой и исторической ответственностью", - написала Родригес в своем блоге в X.
В публикации она также призвала к единству и продолжению движения "к экономическому спокойствию, социальной справедливости и государству всеобщего благосостояния".
Аккаунт Дельси Родригес в X не использовался для публичных заявлений на протяжении почти полутора лет - предыдущие ее записи датированы августом 2024 года.
Блокировка с соцсети в Венесуэле при этом снята не была, официально ни Каракас, ни соцсеть миллиардера Илона Маска не сообщали о возобновлении ее работы в стране.
После президентских выборов 28 июля 2024 года платформа X, бывшая Twitter, стала одним из главных каналов для призывов к протестам и критики властей. 8 августа 2024 года президент Николас Мадуро публично распорядился заблокировать X в Венесуэле на 10 дней, обвинив соцсеть и лично Маска в нарушении собственных правил, разжигании ненависти и призывам к гражданской войне.