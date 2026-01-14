Рейтинг@Mail.ru
Пушков назвал идею назначения посланника ЕС по переговорам с Россией мутной
17:15 14.01.2026
Пушков назвал идею назначения посланника ЕС по переговорам с Россией мутной
Идея создания должности спецпосланника Евросоюза по переговорам с Россией выглядит как "весьма мутная", смысл назначения при нынешней позиции ЕС неясен, считает РИА Новости, 14.01.2026
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Идея создания должности спецпосланника Евросоюза по переговорам с Россией выглядит как "весьма мутная", смысл назначения при нынешней позиции ЕС неясен, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
Правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в переговорах по Украине, одним из возможных претендентов дипломаты считают президента Финляндии Александра Стубба, сообщает газета Pоlitico со ссылкой на источники.
"Пока тема назначения спецпосланника ЕС по переговорам с Россией выглядит как весьма мутная идея. С одной стороны, она отражает объективную реальность: если ЕС не ведет переговоры с Россией, то он оказывается на обочине процесса урегулирования и оказывается вынужденным дожидаться новостей от американцев, которые сосредоточили в своих руках процесс переговоров и не подпускают к нему европейцев", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что смысл такого назначения при нынешней позиции ЕС неясен. По его словам, Евросоюз пока не готов к посредничеству и поиску реального выхода из украинского конфликта.
"К тому же не вполне понятно, кто мог бы быть назначен на такую позицию. Особенно трудно представить себе в такой роли Каю Каллас. Что касается также упоминаемого президента Финляндии Александра Стубба, то, как отмечал (президент России - ред.) Владимир Путин, ссылаясь на характеристику со стороны (президента США Дональда - ред.) Трампа, "он хорошо играет в гольф, но этого недостаточно", - подчеркнул член комитета Совета Федерации.
В мире, Россия, Финляндия, Франция, Алексей Пушков, Кайя Каллас, Владимир Путин, Евросоюз, Совет Федерации РФ
 
 
