Синоптик рассказал о морозах в российских регионах на Крещение
01:11 14.01.2026 (обновлено: 01:12 14.01.2026)
Синоптик рассказал о морозах в российских регионах на Крещение
Синоптик рассказал о морозах в российских регионах на Крещение - РИА Новости, 14.01.2026
Синоптик рассказал о морозах в российских регионах на Крещение
Аномальные морозы до минус 40 градусов ожидаются в Томской, Новосибирской областях до юга Красноярского края, сообщил РИА Новости руководитель прогностического... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T01:11:00+03:00
2026-01-14T01:12:00+03:00
общество
новосибирская область
красноярский край
россия
погода
новосибирская область
красноярский край
россия
2026
общество, новосибирская область, красноярский край, россия, погода
Общество, Новосибирская область, Красноярский край, Россия, Погода
Синоптик рассказал о морозах в российских регионах на Крещение

РИА Новости: в Сибири ожидаются аномальные морозы до минус 40 градусов

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Аномальные морозы до минус 40 градусов ожидаются в Томской, Новосибирской областях до юга Красноярского края, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"В первую очередь аномальные морозы до минус 40 градусов ожидаются в Томской, Новосибирской областях до юга Красноярского края. До минус 35 градусов понизится температура перед крещением в Омской (области - ред.), Алтайском крае. И похолодание, которое продлится до выходных дней, затронет и Уральские области", - рассказал Шувалов.
Он отметил, что на втором месте - средняя полоса России, куда такое интенсивное похолодание придет в пятницу и будет распространяться с востока территории, постепенно продвигаясь назад. Температурный фон будет несколько менее жестким, и ночью местами, только в отдельных районах, ближе к востоку территории - Татарстан, Волговятский район, Удмуртия, Кировская область, - может быть минус 25-30 градусов. В центральных частях России в основном ожидается минус 20-25, в дневные часы - минус 15 градусов.
"На западе, европейской территории, морозы будут несколько мягче. То есть минус 15-20 градусов - Псков, Великий Новгород, Санкт-Петербург, и днем минус 10-15 градусов. Но похолодание довольно существенное - (морозы - ред.) с преобладанием аномально холодной погоды на 5-10 градусов ниже нормы к Крещению захватят практически всю территорию Русской равнины, и на юге будет тоже отнюдь не тепло. В Краснодаре в отдельные ночи и до минус 10-12 может опускаться температура", - уточнил синоптик.
Общество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала