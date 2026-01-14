Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге нашли водителя, припарковавшего машину на ступенях подъезда - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/peterburg-2067759812.html
В Петербурге нашли водителя, припарковавшего машину на ступенях подъезда
В Петербурге нашли водителя, припарковавшего машину на ступенях подъезда - РИА Новости, 14.01.2026
В Петербурге нашли водителя, припарковавшего машину на ступенях подъезда
Сотрудники ГАИ Санкт-Петербурга нашли и привлекли к ответственности водителя внедорожника, который припарковал внедорожник на ступенях подъезда, сообщила... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T11:09:00+03:00
2026-01-14T11:09:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
https://ria.ru/20260113/peterburg-2067532231.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, ГИБДД МВД РФ
В Петербурге нашли водителя, припарковавшего машину на ступенях подъезда

Жителя Петербурга привлекли к ответственности за парковку на ступенях подъезда

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Сотрудники ГАИ Санкт-Петербурга нашли и привлекли к ответственности водителя внедорожника, который припарковал внедорожник на ступенях подъезда, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отметили в полиции, в начале года один из жителей дома на Актерском проезде "продемонстрировал весьма нестандартный подход к парковке, припарковав свой автомобиль прямо на ступенях, ведущих в парадную". На машине при этом не было госномеров.
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что нарушителем оказался 46-летний мужчина. Его автомобиль отправлен на спецстоянку для проведения экспертизы, а водитель получил административный протокол.
"В отношении мужчины было вынесено постановление по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке - ред.), а также составлен протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП - ред.). Теперь ему предстоит ответить за свои действия в судебном порядке", – рассказали в региональном главке МВД.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Петербурге мужчина повредил машину коммунальщиков из-за отключения света
13 января, 10:18
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала