В Петербурге нашли водителя, припарковавшего машину на ступенях подъезда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Сотрудники ГАИ Санкт-Петербурга нашли и привлекли к ответственности водителя внедорожника, который припарковал внедорожник на ступенях подъезда, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отметили в полиции, в начале года один из жителей дома на Актерском проезде "продемонстрировал весьма нестандартный подход к парковке, припарковав свой автомобиль прямо на ступенях, ведущих в парадную". На машине при этом не было госномеров.
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что нарушителем оказался 46-летний мужчина. Его автомобиль отправлен на спецстоянку для проведения экспертизы, а водитель получил административный протокол.
"В отношении мужчины было вынесено постановление по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке - ред.), а также составлен протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП - ред.). Теперь ему предстоит ответить за свои действия в судебном порядке", – рассказали в региональном главке МВД.