https://ria.ru/20260114/peterburg-2067752582.html
Студентку из Петербурга заподозрили в помощи мошенникам
Студентку из Петербурга заподозрили в помощи мошенникам - РИА Новости, 14.01.2026
Студентку из Петербурга заподозрили в помощи мошенникам
Полиция Санкт-Петербурга задержала студентку техникума, которая, предположительно, "подрабатывала" в качестве курьера мошенников, выманивших у школьницы около 5 РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T10:49:00+03:00
2026-01-14T10:49:00+03:00
2026-01-14T10:49:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_0:252:2229:1506_1920x0_80_0_0_1b5c6c48246110c4292302e0f7c44342.jpg
https://ria.ru/20260113/moshennik-2067496152.html
https://ria.ru/20260114/moshenniki-2067725617.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_221:0:2229:1506_1920x0_80_0_0_38e5854e51334638570116db1c5e0592.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
Студентку из Петербурга заподозрили в помощи мошенникам
В Петербурге задержали подозреваемую в помощи мошенникам студентку техникума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости.
Полиция Санкт-Петербурга задержала студентку техникума, которая, предположительно, "подрабатывала" в качестве курьера мошенников, выманивших у школьницы около 5 миллионов рублей родительских сбережений, сообщила
пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, 28 декабря в полицию Московского района обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве в отношении ее 15-летней дочери.
"По словам потерпевшей, в период с 24 по 26 декабря ее дочери-школьнице звонили неизвестные, которые под предлогом декларирования денежных средств убедили ее забрать из дома все родительские накопления и передать их курьеру. В результате, встретившись с курьером у дома 3 по Московскому шоссе, школьница отдала 5 003 000 рублей и ювелирные украшения". – рассказали в полиции.
Во вторник правоохранители задержали на улице Ленсовета 20-летнюю студентку техникума, которая, предположительно, выступала в качестве курьера.
"Подозреваемая задержана... и помещена в изолятор временного содержания", – добавили в ГУМВД.
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере).