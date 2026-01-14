Пашинян рассказал о договоренностях по "Маршруту Трампа"

ЕРЕВАН, 14 янв –РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что договоренности по проекту "Маршрут Трампа", который должен связать Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, устраивают Ереван, Вашингтон и Баку.