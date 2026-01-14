Пашинян рассказал о договоренностях по "Маршруту Трампа"

ЕРЕВАН, 14 янв –РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что договоренности по проекту "Маршрут Трампа", который должен связать Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, устраивают Ереван, Вашингтон и Баку.
Ранее в среду американский госдеп сообщил, что Вашингтон и Ереван создадут совместное предприятие по развитию транспортных путей в Армении под названием TRIPP Development Company, В компании у США будет 74% акций, а у Армении - 26% сроком на 49 лет. Предполагается, что впоследствии соглашение продлят еще на 50 лет и выпустят дополнительные акции, в результате чего доля Еревана возрастет до 49%.
В МИД прокомментировали армяно-американский проект "маршрута Трампа"
16 декабря 2025, 08:01
"Очень важно, что у нас есть формула, которая полноценно удовлетворяет Армению, естественно, полноценно удовлетворяет Соединенные Штаты, полноценно удовлетворяет, по моему мнению, Азербайджан. Конечно, они отреагируют, мы увидим. И, по сути, этим дается зеленый свет на установление долгосрочного и стабильного мира в регионе", - заявил Пашинян в ходе обсуждений на тему рисков и возможностей мира на Южном Кавказе, комментируя договоренности по "Маршруту Трампа".
По его мнению, в регион теперь хлынут большие инвестиции и большие деньги. "Это очень хорошая новость. Уже очевидно, как должны быть вовлечены Соединенные Штаты. Я думаю, что с нашими партнерами из Европейского союза мы также должны детально обсудить форматы вовлеченности ЕС и конкретные проекты. Мы очень в этом заинтересованы", - подчеркнул Пашинян. Он добавил, что в дальнейшем должны быть процессы в нормализации армяно-турецких отношений.
По итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 8 августа 2025 года была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Этот маршрут подразумевает разблокировку транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через Армению. Как заявлял Пашинян, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку - затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.