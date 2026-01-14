Рейтинг@Mail.ru
"Когда придет Спаситель": Исаак Ньютон назвал дату конца эпохи
17:39 14.01.2026
"Когда придет Спаситель": Исаак Ньютон назвал дату конца эпохи
"Когда придет Спаситель": Исаак Ньютон назвал дату конца эпохи
Архивы Исаака Ньютона открылись публике лишь в XX веке. В них обнаружили точнейшие расчеты, указывающие на конкретный год, и громкие предупреждения, основанные... РИА Новости, 14.01.2026
2026
1920
1920
true
"Когда придет Спаситель": Исаак Ньютон назвал дату конца эпохи

© Public domainПортрет Исаака Ньютона кисти Готфрида Кнеллера
Портрет Исаака Ньютона кисти Готфрида Кнеллера - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Public domain
Портрет Исаака Ньютона кисти Готфрида Кнеллера
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Архивы Исаака Ньютона открылись публике лишь в XX веке. В них обнаружили точнейшие расчеты, указывающие на конкретный год, и громкие предупреждения, основанные на Библии.
Что именно должно произойти, согласно вычислениям гения?

Неизвестный Ньютон

Массовое представление об Исааке Ньютоне сводится к образу рационального ученого-материалиста. Реальность оказывается сложнее: Ньютон написал больше текстов по теологии и библеистике, чем по физике и математике вместе взятым. Его религиозные взгляды были неортодоксальными — он отрицал догмат Троицы, что в его эпоху могло стоить не только карьеры, но и жизни.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковКрест
Крест - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Крест
Помимо теологии Ньютон активно занимался алхимией, астрологией, поисками философского камня. Составил собственную хронологию мировой истории, определив момент сотворения мира как 4000 год до нашей эры.
Профессор Стивен Снобелен, историк науки из Университета Кингс-Колледж в Галифаксе, поясняет: "Ньютон не был "ученым" в современном смысле этого термина. Вместо этого он был "натурфилософом". На протяжении всей своей долгой жизни Ньютон трудился, чтобы открыть Божью истину — будь то в Природе или в Писании".

Библейская арифметика вместо дифференциалов

В 1704-м Ньютон оставил записку с загадочными вычислениями. На клочке бумаги среди математических выкладок стояла конкретная дата. Как отмечает профессор Снобелен, для этого предсказания Ньютону "не требовалось использования чего-то столь сложного, как исчисление, которое он изобрел, а скорее простой арифметики, которую мог бы выполнить ребенок".
© РИА Новости / Александр КряжевВерующая в католической церкви
Верующая в католической церкви - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Верующая в католической церкви
Основой расчетов стали числа из Книги Даниила и Откровения Иоанна Богослова: 1260, 1290, 1335 и 2300 дней. Ньютон применил "принцип день за год" — метод толкования, согласно которому каждый "день" в пророчествах соответствует одному году.
Число 1260 в Откровении фигурирует как "время, времена и полвремени" — три с половиной года, или 42 месяца, или 1260 дней. Ньютон интерпретировал это как 1260 лет упадка истинной церкви и торжества ложных учений. Отправной точкой своих расчетов Ньютон выбрал 800 год нашей эры.

Почему именно 800-й год

Именно в 800 год нашей эры произошли коронация Карла Великого и основание Священной Римской империи. Это государство физик считал воплощением "отступнической церкви", отошедшей от изначального христианства. Прибавив 1260 лет к этой дате, получил 2060 год.
© Depositphotos.com / DesignPicsIncРаспятие
Распятие - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Depositphotos.com / DesignPicsInc
Распятие
Важно понимать: Ньютон не предсказывал физического уничтожения планеты. Речь шла о завершении исторической эпохи и смене мироустройства. По его расчетам, в 2060 году произойдет Армагеддон — финальное столкновение сил добра (под руководством Бога) и сил зла (земных царей и их армий).
После этой битвы, согласно интерпретации Ньютона, наступит тысячелетнее Царство Божье на Земле, управляемое Христом и святыми. Коррумпированные ветви христианства падут, истинное Евангелие будет проповедоваться открыто. Период апокалипсиса сменится эрой справедливости и духовного обновления.

Признаки приближения

Одними из ключевых признаков, на которые указывал Ньютон, были возвращение евреев на историческую родину и восстановление храма в Иерусалиме. Эти события, по его мнению, должны предшествовать финальным временам.
© Public domain Изображение храма Соломона, Иерусалим. 1626 год
Изображение храма Соломона, Иерусалим. 1626 год - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Public domain
Изображение храма Соломона, Иерусалим. 1626 год
Государство Израиль было создано в 1948 году — через два с половиной столетия после смерти ученого. Третий Храм до сих пор не восстановлен, но идея его строительства активно обсуждается в религиозных кругах Израиля. Для некоторых верующих это подтверждает актуальность ньютоновских расчетов.

Будущее под угрозой

Предсказание Ньютона нельзя воспринимать как однозначный прогноз конкретных событий. Сам ученый рассматривал 2060-й как возможный рубеж, а не абсолютную дату. В одной из записей он указывал: "Это может закончиться позднее, но я не вижу оснований, чтобы закончилось раньше".
Тем не менее само существование таких расчетов у основателя современной физики заставляет задуматься о природе научного знания. Сбудется ли расчет гения, оставившего после себя предупреждения? Покажет время.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция гравюры Джеймса МакАрделла "Исаак Ньютон"
Репродукция гравюры Джеймса МакАрделла Исаак Ньютон - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Репродукция гравюры Джеймса МакАрделла "Исаак Ньютон"
 
 
 
