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Тайная одержимость Исаака Ньютона: как ученый вычислил дату апокалипсиса

Тайная одержимость Исаака Ньютона: как ученый вычислил дату апокалипсиса - РИА Новости, 18.05.2025

Тайная одержимость Исаака Ньютона: как ученый вычислил дату апокалипсиса

Создатель теории гравитации, гений математики и отец современной физики посвятил большую часть жизни тайной одержимости — изучал библейские пророчества и... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T08:26:00+03:00

2025-05-18T08:26:00+03:00

2025-05-18T08:26:00+03:00

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Создатель теории гравитации, гений математики и отец современной физики посвятил большую часть жизни тайной одержимости — изучал библейские пророчества и посвятил тысячи часов расшифровке Апокалипсиса. Современные исследователи обнаружили среди бумаг Исаака Ньютона точную математическую формулу конца света, вычисленную с той же холодной логикой, с которой гений открыл закон всемирного тяготения. И этот день гораздо ближе, чем может показаться...Тайные рукописи великого ученогоМало кто знает, но Исаак Ньютон написал больше работ по теологии и библейским пророчествам, чем по физике и математике. В 1704 году он оставил загадочное послание, которое обнаружили только в XX веке в его архивах. На клочке бумаги над серией математических вычислений ученый начертал зловещее предупреждение.Поразительно, но создатель дифференциального исчисления и основ современной физики верил в библейские пророчества о конце времен. Ньютон, вопреки распространенному мнению, не был атеистом. Он был глубоко религиозным человеком, хотя и придерживался неортодоксальных взглядов, отрицая, например, Троицу, что могло стоить ему карьеры и даже жизни.Секретные исследования великого физикаТворческое наследие Ньютона скрывает немало шокирующих открытий. Помимо библейской хронологии, ученый активно занимался алхимией, астрологией и поисками философского камня. Он составил подробную хронологию мировой истории, определив дату сотворения мира как 4000 год до н.э.Большая часть теологических рукописей Ньютона оставалась неизвестной вплоть до 1936 года, когда коллекция его работ была продана на аукционе Сотбис. Только тогда мир узнал, что великий физик посвятил теологическим исследованиям гораздо больше времени, чем научным.Для Ньютона не существовало непроницаемого барьера между религией и наукой. По словам профессора Снобелена, "Ньютон не был 'ученым' в современном смысле этого термина. Вместо этого он был 'натурфилософом'. На протяжении всей своей долгой жизни Ньютон трудился, чтобы открыть Божью истину — будь то в Природе или в Писании".Библейская арифметика генияПрофессор Стивен Снобелен, историк науки и технологий из Университета Кингз-Колледж в Галифаксе, отмечает, что предсказание Ньютона "не требовало использования чего-то столь сложного, как исчисление, которое он изобрел, а скорее простой арифметики, которую мог бы выполнить ребенок".Гений опирался на числа 1260, 1290, 1335 и 2300 дней, указанных в Книге Даниила и Откровении. Ньютон писал: "Итак, время, времена и полвремя составляют 42 месяца или 1260 дней, или три с половиной года, считая двенадцать месяцев в году и 30 дней в месяце, как было принято в календаре первобытного года. И дни короткоживущих Зверей, поставленные за годы живых царств, период в 1260 дней, если отсчитывать от полного завоевания трех царей в 800 году н.э., закончится в 2060 году н.э."Что произойдетСвое пророчество Ньютон основал на тщательном изучении Книги Даниила и Откровения Иоанна Богослова. Ключевой метод, который он использовал — "принцип день за год", согласно которому каждый "день" в библейских пророчествах следует интерпретировать как год.Особое внимание ученый уделил числу 1260, упомянутому в Откровении как "время, времена и полвремени" (3,5 года = 42 месяца = 1260 дней). По мнению Ньютона, этот период означал 1260 лет, в течение которых истинная церковь будет находиться в упадке, а ложные учения будут процветать.Отправной точкой для своих расчетов великий физик выбрал 800 год нашей эры — год коронации Карла Великого и основания Священной Римской империи, которую Ньютон считал воплощением "отступнической церкви". Прибавив к этой дате 1260 лет, он получил 2060 год — момент завершения эпохи и начала нового мироустройства.Согласно интерпретации Ньютона, 2060 год будет не концом физического существования Земли, а скорее концом нынешней эпохи. Он верил, что в это время состоится Армагеддон — финальная битва между силами добра (возглавляемыми Богом) и силами зла (возглавляемыми земными царями).После этой битвы, по мнению ученого, Христос и святые установят глобальное Царство Божье, которое будет править на Земле тысячу лет. Ньютон также предсказывал, что около этого времени падут коррумпированные ветви христианства, а истинное Евангелие будет проповедоваться открыто.Одним из признаков приближения конца времен, согласно библейским пророчествам, которым следовал Ньютон, станет возвращение евреев в Израиль и восстановление Храма. Интересно, что государство Израиль было создано в 1948 году, а многие религиозные евреи действительно мечтают о восстановлении Третьего Храма.

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