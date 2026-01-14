В Москве задержали шестерых подозреваемых в мошенничестве с регистрациями

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Полиция задержала шестерых подозреваемых в мошенничестве, который обкрадывали граждан, обещая помощь в оформлении регистрации в Москве, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.
"Оперативники УВД по Юго-Западному округу Москвы и управления уголовного розыска московского главка при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых в серии мошеннических действий", - сказал Васенин.
Предварительно установлено, что злоумышленники разместили в интернете объявление о помощи в оформлении постоянной и временной регистрации граждан по месту жительства в Москве. На встречах якобы для подтверждения законности сделки и подачи документов кроме клиента и владельца жилого помещения также присутствовал соучастник мошенников, выдававший себя за юриста. После заключения договора найма злоумышленники получали оплату за оказание услуги, цена которой начиналась от 25 тысяч рублей, а через некоторое время возвращали гражданам документы и показывали официальный письменный отказ в оформлении регистрации. При этом полученные деньги фигуранты оставляли себе.
Васенин добавил, что известно о пятерых пострадавших. Общая сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей.
"Сотрудниками полиции установлены и задержаны по местам проживания в Москве, Подмосковье и Волгограде шестеро подозреваемых в возрасте от 21 до 64 лет. Среди них собственники помещений, лжеюрист и оператор, отвечавшая на звонки клиентов и договорившаяся о встречах", - отметил он.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Шестерым фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
"Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности обвиняемых и соучастники преступления. Расследование продолжается", - заключил Васенин.
