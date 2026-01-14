Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали шестерых подозреваемых в мошенничестве с регистрациями
15:42 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/moskva-2067841420.html
В Москве задержали шестерых подозреваемых в мошенничестве с регистрациями
происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье), владимир васенин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Васенин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Полиция задержала шестерых подозреваемых в мошенничестве, который обкрадывали граждан, обещая помощь в оформлении регистрации в Москве, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.
"Оперативники УВД по Юго-Западному округу Москвы и управления уголовного розыска московского главка при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых в серии мошеннических действий", - сказал Васенин.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Жителя Владимира осудили на три года за фиктивную регистрацию тысяч людей
13 января, 21:41
Предварительно установлено, что злоумышленники разместили в интернете объявление о помощи в оформлении постоянной и временной регистрации граждан по месту жительства в Москве. На встречах якобы для подтверждения законности сделки и подачи документов кроме клиента и владельца жилого помещения также присутствовал соучастник мошенников, выдававший себя за юриста. После заключения договора найма злоумышленники получали оплату за оказание услуги, цена которой начиналась от 25 тысяч рублей, а через некоторое время возвращали гражданам документы и показывали официальный письменный отказ в оформлении регистрации. При этом полученные деньги фигуранты оставляли себе.
Васенин добавил, что известно о пятерых пострадавших. Общая сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей.
"Сотрудниками полиции установлены и задержаны по местам проживания в Москве, Подмосковье и Волгограде шестеро подозреваемых в возрасте от 21 до 64 лет. Среди них собственники помещений, лжеюрист и оператор, отвечавшая на звонки клиентов и договорившаяся о встречах", - отметил он.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Шестерым фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
"Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности обвиняемых и соучастники преступления. Расследование продолжается", - заключил Васенин.
Наручники - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В Волгограде задержали подозреваемых в незаконной регистрации мигрантов
3 сентября 2025, 10:34
 
ПроисшествияМоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)Владимир ВасенинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
