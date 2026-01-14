В Москве задержали шестерых подозреваемых в мошенничестве с регистрациями

Предварительно установлено, что злоумышленники разместили в интернете объявление о помощи в оформлении постоянной и временной регистрации граждан по месту жительства в Москве. На встречах якобы для подтверждения законности сделки и подачи документов кроме клиента и владельца жилого помещения также присутствовал соучастник мошенников, выдававший себя за юриста. После заключения договора найма злоумышленники получали оплату за оказание услуги, цена которой начиналась от 25 тысяч рублей, а через некоторое время возвращали гражданам документы и показывали официальный письменный отказ в оформлении регистрации. При этом полученные деньги фигуранты оставляли себе.