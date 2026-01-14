Рейтинг@Mail.ru
Туризм
 
08:00 14.01.2026
Стресс вместо отдыха. Как сразу распознать агентов-мошенников
Стресс вместо отдыха. Как сразу распознать агентов-мошенников
Взять деньги за путешествие и исчезнуть — распространенная схема обмана недобросовестных агентов. Перед Новым годом в неприятную ситуацию попала блогер Виктория
Стресс вместо отдыха. Как сразу распознать агентов-мошенников

РСТ: при покупке путевок необходимо проверять наличие турфирмы в реестре МЭР

Заграничные паспорта
Заграничные паспорта - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заграничные паспорта
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Взять деньги за путешествие и исчезнуть — распространенная схема обмана недобросовестных агентов. Перед Новым годом в неприятную ситуацию попала блогер Виктория Портфолио. Юристы и эксперты рассказали о правилах безопасного приобретения путевок. Как удостовериться, что турфирма действительно существует, как оплатить поездку и какие документы получить — в материале РИА Новости.

Незабываемое путешествие

"Это должен был быть очень классный Новый год! Сразу после его наступления мы всей семьей хотели отправиться в долгожданный отпуск, запланированный полгода назад, но один звонок все изменил", — написала Виктория в соцсетях.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТуристы в аэропорту в Москве
Туристы в аэропорту в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Туристы в аэропорту в Москве
Оксана Болотова занималась организацией туров более десяти лет и раньше помогала при планировании поездок друзьям инфлюенсера. В этот раз она должна была забронировать зимние каникулы в Италии и Франции для нескольких семей, но в конце декабря перестала отвечать на звонки. Одна из пар, вылетавших на отдых раньше, уже в аэропорту выяснила, что билеты на самолет не оплачены. Обращение в отель добавило тревоги: бронирование номера отменили, деньги вернулись турагенту.
Туристы на причале в Хургаде - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Эксперты рассказали о популярных схемах обмана российских путешественников
12 июня 2025, 04:39
Более десятка звонков Оксане — безрезультатно. Через какое-то время трубку взял мужчина и сказал, что агент умерла. Ее помощница, занимавшаяся бронированием гостиниц, билетов и ресторанов, на звонки не отвечала. Это она отправляла авиабилеты, которые оказались поддельными, рассказала блогер.
В общей сложности туристы потеряли около 100 миллионов рублей и были вынуждены перед самыми каникулами бронировать отели и приобретать авиабилеты. "Экономкласс по цене бизнеса", — рассказала в блоге Виктория Портфолио. Пострадавшие обратились в полицию.

Праздник не для всех

Праздничные даты — высокий сезон не только для туристов, но и для мошенников. Именно в такие периоды число неприятных историй растет, рассказывает ria.ru вице-президент РСТ, гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Толмачево в Новосибирске
Международный аэропорт Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт Толмачево в Новосибирске
"В это время ежегодно фиксируется несколько инцидентов, которые доходят до возбуждения уголовных дел и последующего рассмотрения в суде. Распространенной схемой остаются действия частных посредников, предлагающих бронирование через чаты и закрытые группы. Пользуясь доверием участников, такие лица могут некоторое время оказывать услуги, а затем, собрав значительные суммы, прекращают выходить на связь", — описал юрист типичную картину мошенничества в туриндустрии.
Российский союз туриндустрии не располагает данными по конкретному случаю Виктории Портфолио, рассказали ria.ru в пресс-службе РСТ.

Механизм защиты

Универсального и стопроцентного способа защиты от мошенничества не существует, говорит Мохов. Тем не менее есть способы, позволяющие минимизировать риски.
Проверка по реестру. Путешественникам необходимо проявлять повышенную осмотрительность: найти сведения о компании в федеральных реестрах туроператоров и агентов на сайте Минэкономразвития, отмечает вице-президент РСТ.
© Getty Images / bymuratdenizТурагент выдает паспорт и билеты
Турагент выдает паспорт и билеты - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Getty Images / bymuratdeniz
Турагент выдает паспорт и билеты
"Лицензированные компании, которые могут оказывать услуги путешественникам, оставляют ссылки на запись в реестре на своих сайтах", — уточняет PR-директор национального туроператора "Алеан" Екатерина Козырева.
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
"Электронная путевка" стала обязательной для всех российских туроператоров
1 сентября 2024, 01:52
И еще: при бронировании тура в агентстве в договоре обязательно должен быть указан туроператор.
Интерес к репутации. "При выборе компании для отдыха рекомендую руководствоваться несколькими правилами, первое из которых — проверка репутации", — говорит основатель и руководитель компании Mayel Travel Майя Котляр.
Приоритет — фирмам с известным именем, проверенной историей работы, реальными отзывами и рекомендациями, уточняет она. "Работа через сомнительные онлайн-аккаунты — серьезный фактор риска".
Легитимность операций. "Обязательные условия: оформление договора от имени юрлица, оплата только на официальный расчетный счет компании и получение фискального чека", — объясняет Майя Котляр. Переводы с карты на карту и оплата наличными без подтверждающих документов делают сделку небезопасной.
© Getty Images / Younes Kraske Перевод денег
Перевод денег - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Getty Images / Younes Kraske
Перевод денег
Все договоренности должны быть подтверждены юридически, поэтому клиенту нужно заключить договор с компанией, продающей тур, говорит Екатерина Козырева. "При этом нужно внимательно изучить все прописанные в договоре условия и переводить деньги по реквизитам юрлица, указанного в документе", — уточняет она.
Сравнение цен. Отдельного внимания требуют предложения с существенно заниженной стоимостью, предупреждает Мохов: "Если цена ниже рыночной на 20–30 процентов, это должно вызывать обоснованные сомнения".
Нереалистичные скидки — стоп-сигнал, соглашается Майя Котляр. По ее словам, стоимость путевки более чем на десять процентов ниже рыночной должна вызвать вопросы. "Часто за таким демпингом скрываются мошенники или фирмы, не способные обеспечить качественное сопровождение", — объясняет эксперт.
Соблюдение этих правил — основа безопасного выбора и защиты от финансовых потерь, говорят эксперты туррынка.
Максим Протасов - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Глава Роскачества посоветовал не бронировать туры у "Рогов и копыт"
15 июля 2025, 19:18
Майя Котляр предлагает пользователям чек-лист с пунктами, которые стоит обдумать перед оплатой путевки:
• у компании есть официальный сайт и офис;
• вам предлагают подписать подробный договор;
• готовы ли вы платить только по реквизитам из этого договора;
• гарантированно ли вы получите чек с QR-кодом.
Пассажир в международном терминале аэропорта Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Эксперты подсказали россиянам, как защититься от аферистов в путешествии
15 июня 2025, 07:21
 
