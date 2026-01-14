Рейтинг@Mail.ru
Олимпийский чемпион по боксу попал в базу "Миротворца"
14:24 14.01.2026 (обновлено: 14:37 14.01.2026)
Олимпийский чемпион по боксу попал в базу "Миротворца"
Олимпийский чемпион по боксу попал в базу "Миротворца"
Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу Гайдарбека Гайдарбекова, олимпийского чемпиона по боксу и замминистра по физкультуре и спорту РИА Новости Спорт, 14.01.2026
спорт, сайт "миротворец", бокс, вокруг спорта
Единоборства, Спорт, Сайт "Миротворец", Бокс, Вокруг спорта
Олимпийский чемпион по боксу попал в базу "Миротворца"

Сайт "Миротворец" внёс в свою базу данных чемпиона ОИ по боксу Гайдарбекова

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу Гайдарбека Гайдарбекова, олимпийского чемпиона по боксу и замминистра по физкультуре и спорту Республики Дагестан, выяснило РИА Новости, изучив данные сайта.
На ресурсе указано, что Гайдарбеков якобы "покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Дарья Курбонмамадова - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Дзюдоистку Курбонмамадову внесли в базу "Миротворца"
27 декабря 2025, 00:39
 
