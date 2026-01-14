Олимпийский чемпион по боксу попал в базу "Миротворца"

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу Гайдарбека Гайдарбекова, олимпийского чемпиона по боксу и замминистра по физкультуре и спорту Республики Дагестан, выяснило РИА Новости, изучив данные сайта.