Минобрнауки обновило правила поступления в вузы в 2026 году
12:04 14.01.2026 (обновлено: 13:41 14.01.2026)
Минобрнауки обновило правила поступления в вузы в 2026 году
Минобрнауки РФ скорректировало порядок приема в вузы в 2026 году, изменения внесены в процедуры подачи документов, поступления выпускников колледжей, а также... РИА Новости, 14.01.2026
общество, россия, белоруссия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Белоруссия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Социальный навигатор, СН_Образование
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Минобрнауки РФ скорректировало порядок приема в вузы в 2026 году, изменения внесены в процедуры подачи документов, поступления выпускников колледжей, а также правила целевого приема, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
В ведомстве пояснили, что в 2026 году абитуриенты смогут подать документы через портал "Госуслуги", лично в приемной комиссии университета или направить их через оператора почтовой связи. Подача заявления через собственные информационные системы вузов будет упразднена.
Студенты в аудитории во время занятий - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Минобрнауки рассказали о датах каникул и сессий в вузах
8 января, 01:52
Кроме того, в целях дальнейшего совершенствования механизма целевого приема целевая квота будет устанавливаться с указанием конкретных заказчиков, организаций, форм обучения, образовательных программ и количества мест. Таким образом, она будет полностью детализироваться по всем уровням высшего образования.
Отмечается, что вакантные места целевой и особой квоты при поступлении на обучение по программам бакалавриата и специалитета будут перераспределяться в отдельную квоту. При приеме на обучение по программам магистратуры на основном этапе зачисления незаполненные места целевой квоты сразу будут передаваться в основные бюджетные места.
Изменения коснутся и правил приема в вузы выпускников колледжей. С 2026 года они смогут поступать в вузы без результатов ЕГЭ только на специальности, соответствующие профилю полученного профессионального образования. Соответствие профиля подготовки образовательные организации будут определять самостоятельно.
Также в ходе приемной кампании 2026 года граждане России, сдававшие экзамены в Белоруссии, смогут использовать их результаты при поступлении в российские вузы. Ранее такая возможность была только у граждан Белоруссии. В министерстве добавили, что иностранные граждане смогут поступать по результатам внутренних вступительных испытаний, проводимых российскими вузами, только при отсутствии у них действующих результатов ЕГЭ.
"Изменения направлены на приведение порядка приема в вузы в соответствие изменениям, внесенным в законодательство об образовании в 2025 году. Кроме того, корректировки связаны с итогами анализа приемной кампании 2025-2026 года", - отметили в министерстве.
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Юридические вузы включат в учебную программу "дело Долиной"
29 декабря 2025, 02:54
 
Общество Россия Белоруссия Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России) Социальный навигатор СН_Образование
 
 
