Минобрнауки обновило правила поступления в вузы в 2026 году

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Минобрнауки РФ скорректировало порядок приема в вузы в 2026 году, изменения внесены в процедуры подачи документов, поступления выпускников колледжей, а также правила целевого приема, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

В ведомстве пояснили, что в 2026 году абитуриенты смогут подать документы через портал "Госуслуги", лично в приемной комиссии университета или направить их через оператора почтовой связи. Подача заявления через собственные информационные системы вузов будет упразднена.

Кроме того, в целях дальнейшего совершенствования механизма целевого приема целевая квота будет устанавливаться с указанием конкретных заказчиков, организаций, форм обучения, образовательных программ и количества мест. Таким образом, она будет полностью детализироваться по всем уровням высшего образования.

Отмечается, что вакантные места целевой и особой квоты при поступлении на обучение по программам бакалавриата и специалитета будут перераспределяться в отдельную квоту. При приеме на обучение по программам магистратуры на основном этапе зачисления незаполненные места целевой квоты сразу будут передаваться в основные бюджетные места.

Изменения коснутся и правил приема в вузы выпускников колледжей. С 2026 года они смогут поступать в вузы без результатов ЕГЭ только на специальности, соответствующие профилю полученного профессионального образования. Соответствие профиля подготовки образовательные организации будут определять самостоятельно.

Также в ходе приемной кампании 2026 года граждане России , сдававшие экзамены в Белоруссии , смогут использовать их результаты при поступлении в российские вузы. Ранее такая возможность была только у граждан Белоруссии. В министерстве добавили, что иностранные граждане смогут поступать по результатам внутренних вступительных испытаний, проводимых российскими вузами, только при отсутствии у них действующих результатов ЕГЭ.