Россия осудила атаку Украины на нефтяные танкеры КТК

Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год — крупнейший маршрут транспортировки топлива из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана: на него приходится более 80 процентов экспорта страны. Магистраль протяженностью полторы тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где продукцию отгружают на танкеры через морской терминал консорциума. Среди крупнейших акционеров: Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.