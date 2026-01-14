Рейтинг@Mail.ru
Россия осудила атаку Украины на нефтяные танкеры КТК - РИА Новости, 14.01.2026
19:29 14.01.2026 (обновлено: 20:27 14.01.2026)
Россия осудила атаку Украины на нефтяные танкеры КТК
Россия осудила атаку Украины на нефтяные танкеры КТК
Москва решительно осуждает атаку ВСУ на нефтяные танкеры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T19:29:00+03:00
2026-01-14T20:27:00+03:00
россия, украина, в мире, мария захарова, казахстан
Россия, Украина, В мире, Мария Захарова, Казахстан
Россия осудила атаку Украины на нефтяные танкеры КТК

Захарова: Россия решительно осуждает атаку Украины на нефтяные танкеры КТК

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Нефтяные танкеры
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Нефтяные танкеры. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Москва решительно осуждает атаку ВСУ на нефтяные танкеры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«
"Рассматриваем данное варварское нападение как очередное подтверждение тому, что в Киеве не только не заботятся о глобальной энергетической стабильности, но и ни во что не ставят интересы Казахстана, с которым якобы хотят развивать отношения, а также своих американских партнеров — крупнейших акционеров КТК", — говорится в публикации на сайте ведомства.
МИД Казахстана провел встречи с послами ЕС после атаки БПЛА на танкеры
МИД Казахстана провел встречи с послами ЕС после атаки БПЛА на танкеры
14:35
Дипломат отметила, что в Москве с полным пониманием восприняли серьезную обеспокоенность Казахстана из-за атак.
«
"Всецело разделяем мнение наших союзников о необходимости принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, что, на наш взгляд, должно урезонить киевский преступный режим. Поддерживаем тезис Астаны о востребованности совместных шагов по исключению подобных инцидентов в будущем", — заключила Захарова.
Накануне украинские беспилотники ударили по двум нефтяным танкерам вблизи терминала КТК в Черном море. Суда Delta Harmony и Matilda получили повреждения грузового оборудования. Их наняли международные консорциумы "Тенгизшевройл" и "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" для перевозки нефти из Казахстана.
Эксперт рассказал, как Киев атаковал танкеры в Черном море
Эксперт рассказал, как Киев атаковал танкеры в Черном море
Вчера, 18:33

Атаки ВСУ на объекты консорциума

По данным пресс-службы КТК, в ночь на 29 ноября украинские боевики нанесли удар по морскому терминалу под Новороссийском с помощью безэкипажных катеров. Выносной причал ВПУ-2 получил серьезные повреждения, его дальнейшая эксплуатация невозможна. Пострадавших среди персонала и подрядчиков нет. По предварительным данным, нефть в море не попала.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вопиющим случаем атаку на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума.
МИД Казахстана выразил Украине протест и заявил, что произошедшее наносит ущерб отношениям двух стран. Там напомнили, что это уже третий акт агрессии против исключительно гражданского объекта, функционирование которого гарантируется нормами международного права.

Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год — крупнейший маршрут транспортировки топлива из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана: на него приходится более 80 процентов экспорта страны. Магистраль протяженностью полторы тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где продукцию отгружают на танкеры через морской терминал консорциума. Среди крупнейших акционеров: Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.

Корабли в Черном море - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Минобороны рассказало об атаке дронов ВСУ на танкер под флагом Мальты
14:38
 
Россия Украина В мире Мария Захарова Казахстан
 
 
