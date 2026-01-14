Мирзоян: Армения и США не обсуждали участие России в "маршруте Трампа"

ЕРЕВАН, 14 янв – РИА Новости. Ереван и Вашингтон не обсуждали вопрос участия РФ в проекте "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP), который должен соединить Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
Ранее в среду американский госдеп сообщил, что Вашингтон и Ереван создадут совместное предприятие по развитию транспортных путей в Армении под названием TRIPP Development Company. В компании у США будет 74% акций, а у Армении - 26% сроком на 49 лет. Предполагается, что впоследствии соглашение продлят еще на 50 лет и выпустят дополнительные акции, в результате чего доля Еревана возрастет до 49%.
В МИД прокомментировали армяно-американский проект "маршрута Трампа"
16 декабря 2025, 08:01
По его словам, контуры проекта в значительной степени уже ясны. "Но, опять же, масштабное разблокирование (транспортных коммуникаций – ред.) выгодно всем соседям, непосредственным или находящимся немного поодаль странам региона… Мы не ставим цель каким-либо образом исключать Россию. Очевидно, на территории Армении Россия представлена в различной инфраструктуре, в железных дорогах. Это не TRIPP, но продолжение TRIPP, связанная с TRIPP (инфраструктура – ред.). Значит, возможность другой деятельности, связи, сотрудничества может также создаться для Российской Федерации", - заявил глава МИД.
По его словам, с американской стороной не обсуждалась также возможность участие Турции в проекте.
По итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 8 августа 2025 года была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Этот маршрут подразумевает разблокировку транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через Армению. Как заявлял Пашинян, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку - затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.
Пашинян назвал проект Трампа крупнейшим инвестпроектом в истории Армении
9 августа 2025, 03:21