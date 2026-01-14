Мирзоян: Армения и США не обсуждали участие России в "маршруте Трампа"

ЕРЕВАН, 14 янв – РИА Новости. Ереван и Вашингтон не обсуждали вопрос участия РФ в проекте "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP), который должен соединить Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

По его словам, контуры проекта в значительной степени уже ясны. "Но, опять же, масштабное разблокирование (транспортных коммуникаций – ред.) выгодно всем соседям, непосредственным или находящимся немного поодаль странам региона… Мы не ставим цель каким-либо образом исключать Россию. Очевидно, на территории Армении Россия представлена в различной инфраструктуре, в железных дорогах. Это не TRIPP, но продолжение TRIPP, связанная с TRIPP (инфраструктура – ред.). Значит, возможность другой деятельности, связи, сотрудничества может также создаться для Российской Федерации", - заявил глава МИД.