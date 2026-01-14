Фон дер Ляйен рассказала о распределении кредита Украине

БРЮССЕЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Кредит Украине на 90 миллиардов евро будет распределен следующим образом: 60 миллиардов евро будут выделены на военные закупки и 30 миллиардов евро - на поддержку бюджета, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.

"Согласно этому предложению, мы предлагаем разделить 90 миллиардов евро на две части: одну треть - то есть 30 миллиардов евро - направить на бюджетную поддержку, а две трети - 60 миллиардов евро - на военную помощь", - сказала она.