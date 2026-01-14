Фон дер Ляйен рассказала о распределении кредита Украине

БРЮССЕЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Кредит Украине на 90 миллиардов евро будет распределен следующим образом: 60 миллиардов евро будут выделены на военные закупки и 30 миллиардов евро - на поддержку бюджета, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму примерно 90 миллиардов евро с целью покрытия финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы было принято на саммите ЕС в декабре прошлого года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов.
"Согласно этому предложению, мы предлагаем разделить 90 миллиардов евро на две части: одну треть - то есть 30 миллиардов евро - направить на бюджетную поддержку, а две трети - 60 миллиардов евро - на военную помощь", - сказала она.
По ее словам, Еврокомиссии было поручено разработать правовые акты, которые определят условия выдачи кредита, а также механизм кредитования.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что планируют начать первые выплаты Киеву в рамках этого кредита уже в начале второго квартала этого года, если соответствующий механизм будет утвержден странами Евросоюза.