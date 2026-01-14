Прогулка краснокнижного лесного кота по курятнику попала на видео

https://ria.ru/20260114/kot-2067862866.html
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 янв – РИА Новости. Житель села Винниково Амурской области поделился редкими кадрами краснокнижного амурского лесного кота, который прогулялся по курятнику, но от общения отказался, не отреагировав на тривиальное "кис-кис", сообщает управление по охране животного мира региона.
"Редкий гость. Во двор жителя села Винниково Михайловского района
пришел амурский лесной кот. Краснокнижный хищник посидел на крыльце, прогулялся по крыше курятника и ушел. Большое спасибо хозяину дома, который не стал пугать котика и поделился видео – его удалось снять благодаря установленной на участке камере", - говорится в сообщении.
На кадрах опубликованного видео хозяин пытается обратиться к лесному коту как к обычному, позвав его "кис-кис", однако потом сам подмечает, что хищник не знает таких слов.
Амурский лесной кот (или дальневосточный лесной кот) - северный подвид бенгальской кошки, занесен в Красную книгу России
, а также в Красную книгу Амурской области
. По данным на 2015 год, численность этого вида не превышала нескольких тысяч особей. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства. В дикой природе эти хищники обитают на побережье Японского моря
и в бассейне реки Амур
.