Прогулка краснокнижного лесного кота по курятнику попала на видео

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 янв – РИА Новости. Житель села Винниково Амурской области поделился редкими кадрами краснокнижного амурского лесного кота, который прогулялся по курятнику, но от общения отказался, не отреагировав на тривиальное "кис-кис", сообщает управление по охране животного мира региона.

На кадрах опубликованного видео хозяин пытается обратиться к лесному коту как к обычному, позвав его "кис-кис", однако потом сам подмечает, что хищник не знает таких слов.