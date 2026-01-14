Рейтинг@Mail.ru
Прогулка краснокнижного лесного кота по курятнику попала на видео - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 14.01.2026 (обновлено: 17:15 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/kot-2067862866.html
Прогулка краснокнижного лесного кота по курятнику попала на видео
Прогулка краснокнижного лесного кота по курятнику попала на видео - РИА Новости, 14.01.2026
Прогулка краснокнижного лесного кота по курятнику попала на видео
Житель села Винниково Амурской области поделился редкими кадрами краснокнижного амурского лесного кота, который прогулялся по курятнику, но от общения... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T16:51:00+03:00
2026-01-14T17:15:00+03:00
амурская область
михайловский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067870099_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0341b6be866bcb2f64184f6a35642b2e.jpg
https://ria.ru/20251003/primore-2046078853.html
амурская область
михайловский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Прогулка краснокнижного лесного кота по курятнику в Приамурье
Прогулка краснокнижного лесного кота по курятнику в Приамурье.
2026-01-14T16:51
true
PT0M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067870099_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d98036b251ef07000012a1b8aca54cdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
амурская область, михайловский район, россия
Амурская область, Михайловский район, Россия
Прогулка краснокнижного лесного кота по курятнику попала на видео

В Приамурье сняли на видео прогулка краснокнижного лесного кота по курятнику

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 янв – РИА Новости. Житель села Винниково Амурской области поделился редкими кадрами краснокнижного амурского лесного кота, который прогулялся по курятнику, но от общения отказался, не отреагировав на тривиальное "кис-кис", сообщает управление по охране животного мира региона.
"Редкий гость. Во двор жителя села Винниково Михайловского района пришел амурский лесной кот. Краснокнижный хищник посидел на крыльце, прогулялся по крыше курятника и ушел. Большое спасибо хозяину дома, который не стал пугать котика и поделился видео – его удалось снять благодаря установленной на участке камере", - говорится в сообщении.
На кадрах опубликованного видео хозяин пытается обратиться к лесному коту как к обычному, позвав его "кис-кис", однако потом сам подмечает, что хищник не знает таких слов.
Амурский лесной кот (или дальневосточный лесной кот) - северный подвид бенгальской кошки, занесен в Красную книгу России, а также в Красную книгу Амурской области. По данным на 2015 год, численность этого вида не превышала нескольких тысяч особей. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства. В дикой природе эти хищники обитают на побережье Японского моря и в бассейне реки Амур.
Ухаживания мечехвоста - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Ухаживания мечехвостов попали на видео в Приморском океанариуме
3 октября 2025, 04:07
 
Амурская областьМихайловский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала