https://ria.ru/20260114/isu-2067810811.html
ISU готовит революционные изменения в фигурном катании
ISU готовит революционные изменения в фигурном катании - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
ISU готовит революционные изменения в фигурном катании
Международный союз конькобежцев (ISU) планирует укоротить программы в фигурном катании, а также обязать спортсменов готовить две разные произвольные на сезон,... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T14:13:00+03:00
2026-01-14T14:13:00+03:00
2026-01-14T14:16:00+03:00
фигурное катание
спорт
международный союз конькобежцев (isu)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/82392/24/823922456_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_4ead0d4cd34dd20cd455e848e9b98c8a.jpg
https://ria.ru/20260114/velikobritaniya--2067742836.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/82392/24/823922456_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_8e79dae2e8e874b9156dcf4caf1bb220.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, международный союз конькобежцев (isu)
Фигурное катание, Спорт, Международный союз конькобежцев (ISU)
ISU готовит революционные изменения в фигурном катании
ISU хочет обязать фигуристов укоротить программы и ставить две произвольные
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости, Влад Жуков. Международный союз конькобежцев (ISU) планирует укоротить программы в фигурном катании, а также обязать спортсменов готовить две разные произвольные на сезон, говорится в документе союза, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что сокращение программ рассматривается как мера, которая должна "увеличить темп соревнований и повысить вовлеченность зрителя". При этом на данный момент не сообщается, в каком объеме произойдут сокращения. В то же время ISU хочет изучить вопрос обязательства фигуристов во всех дисциплинах готовить по две разные произвольные программы на сезон (в дополнение к одной короткой) "для повышения универсальности и артистизма".
Также в рамках увеличения темпа соревнований предлагается изменить концепцию шестиминутных разминок стартовых групп, фактически исключив их из расписания. Предполагается, что отныне фигуристы будут разминаться "до начала телевизионной трансляции", а во время нее в перерывах между группами будут показывать "сопроводительные видеоматериалы" длительностью от 3 до 4 минут.
По текущим правилам, подобные предложения должны поступать на рассмотрение совета ISU.