ISU готовит революционные изменения в фигурном катании

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости, Влад Жуков. Международный союз конькобежцев (ISU) планирует укоротить программы в фигурном катании, а также обязать спортсменов готовить две разные произвольные на сезон, говорится в документе союза, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что сокращение программ рассматривается как мера, которая должна "увеличить темп соревнований и повысить вовлеченность зрителя". При этом на данный момент не сообщается, в каком объеме произойдут сокращения. В то же время ISU хочет изучить вопрос обязательства фигуристов во всех дисциплинах готовить по две разные произвольные программы на сезон (в дополнение к одной короткой) "для повышения универсальности и артистизма".

Также в рамках увеличения темпа соревнований предлагается изменить концепцию шестиминутных разминок стартовых групп, фактически исключив их из расписания. Предполагается, что отныне фигуристы будут разминаться "до начала телевизионной трансляции", а во время нее в перерывах между группами будут показывать "сопроводительные видеоматериалы" длительностью от 3 до 4 минут.