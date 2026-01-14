Рейтинг@Mail.ru
ISU готовит революционные изменения в фигурном катании - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
14:13 14.01.2026 (обновлено: 14:16 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/isu-2067810811.html
ISU готовит революционные изменения в фигурном катании
ISU готовит революционные изменения в фигурном катании - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
ISU готовит революционные изменения в фигурном катании
Международный союз конькобежцев (ISU) планирует укоротить программы в фигурном катании, а также обязать спортсменов готовить две разные произвольные на сезон,... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T14:13:00+03:00
2026-01-14T14:16:00+03:00
фигурное катание
спорт
международный союз конькобежцев (isu)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/82392/24/823922456_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_4ead0d4cd34dd20cd455e848e9b98c8a.jpg
https://ria.ru/20260114/velikobritaniya--2067742836.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/82392/24/823922456_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_8e79dae2e8e874b9156dcf4caf1bb220.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, международный союз конькобежцев (isu)
Фигурное катание, Спорт, Международный союз конькобежцев (ISU)
ISU готовит революционные изменения в фигурном катании

ISU хочет обязать фигуристов укоротить программы и ставить две произвольные

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкФигурное катание
Фигурное катание - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости, Влад Жуков. Международный союз конькобежцев (ISU) планирует укоротить программы в фигурном катании, а также обязать спортсменов готовить две разные произвольные на сезон, говорится в документе союза, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что сокращение программ рассматривается как мера, которая должна "увеличить темп соревнований и повысить вовлеченность зрителя". При этом на данный момент не сообщается, в каком объеме произойдут сокращения. В то же время ISU хочет изучить вопрос обязательства фигуристов во всех дисциплинах готовить по две разные произвольные программы на сезон (в дополнение к одной короткой) "для повышения универсальности и артистизма".
Также в рамках увеличения темпа соревнований предлагается изменить концепцию шестиминутных разминок стартовых групп, фактически исключив их из расписания. Предполагается, что отныне фигуристы будут разминаться "до начала телевизионной трансляции", а во время нее в перерывах между группами будут показывать "сопроводительные видеоматериалы" длительностью от 3 до 4 минут.
По текущим правилам, подобные предложения должны поступать на рассмотрение совета ISU.
Фигурное катание - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Великобритания не выдала визы армянским фигуристам для участия в ЧЕ
10:03
 
Фигурное катаниеСпортМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Трактор
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Сочи
    9
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Локомотив
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    СКА
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Парма
    0
    0
  • Футбол
    Перерыв
    Кельн
    Бавария
    1
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    Интер М
    Лечче
    0
    0
  • Футбол
    14.01 23:45
    Порту
    Бенфика
  • Футбол
    1-й тайм
    Альбасете
    Реал Мадрид
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала