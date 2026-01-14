Посол Ирана в Армении выразил опасения из-за "Маршрута Трампа"

«

"Что касается этого соглашения, которое было достигнуто с Америкой (по "Маршруту Трампа"), наша позиция ясна. Мы заявили нашим армянским партнерам, что мы им доверяем, однако мы имеем дело с Америкой, которая предприняла действия против Ирана. Мы не доверяем Америке, и мы обеспокоены тем, что Америка может использовать этот проект в рамках своей определенной политики в сфере безопасности", - заявил Ширголами