Посол Ирана в Армении выразил опасения из-за "Маршрута Трампа"

16:47 14.01.2026 (обновлено: 16:48 14.01.2026)
в мире
армения
ереван
иран
ильхам алиев
никол пашинян
дональд трамп
в мире, армения, ереван, иран, ильхам алиев, никол пашинян, дональд трамп
В мире, Армения, Ереван, Иран, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Дональд Трамп
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану
Флаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану. Архивное фото
ЕРЕВАН, 14 янв – РИА Новости. Посол Ирана в Армении Халил Ширголами, комментируя договоренности между Ереваном и Вашингтоном по проекту "Маршрут Трампа", заявил об опасениях по поводу потенциального использования этого проекта в политике Вашингтона в сфере безопасности.
Ранее в среду американский госдеп сообщил, что Вашингтон и Ереван создадут совместное предприятие по развитию транспортных путей в Армении под названием TRIPP Development Company. В компании у США будет 74% акций, а у Армении - 26% сроком на 49 лет. Предполагается, что впоследствии соглашение продлят еще на 50 лет и выпустят дополнительные акции, в результате чего доля Еревана возрастет до 49%.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Мирзоян: Армения и США не обсуждали участие России в "маршруте Трампа"
Вчера, 13:59
«

"Что касается этого соглашения, которое было достигнуто с Америкой (по "Маршруту Трампа"), наша позиция ясна. Мы заявили нашим армянским партнерам, что мы им доверяем, однако мы имеем дело с Америкой, которая предприняла действия против Ирана. Мы не доверяем Америке, и мы обеспокоены тем, что Америка может использовать этот проект в рамках своей определенной политики в сфере безопасности", - заявил Ширголами

По его словам, Тегеран довел до Еревана эту обеспокоенность. "Они заверили нас и заявили нам, что Армения никогда не станет источником угрозы для Ирана, и мы договорились, что наши обсуждения и связь по этому вопросу будут носить постоянный, периодический характер, чтобы мы понимали, каковы масштабы этого проекта. Единственный путь — это постоянно обсуждать друг с другом детали этого проекта и другие вопросы", - заявил посол.
По итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 8 августа 2025 года была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Этот маршрут подразумевает разблокировку транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через Армению. Как заявлял Пашинян, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку - затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Пашинян рассказал о договоренностях по "Маршруту Трампа"
Вчера, 12:52
 
В миреАрменияЕреванИранИльхам АлиевНикол ПашинянДональд Трамп
 
 
