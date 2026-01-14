Евросоюз готов сдать Гренландию США, считает эксперт

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Европейский союз готов "сдать" Гренландию США, но не хочет потерять лицо, между тем президент США Дональд Трамп не готов ждать и, вероятно, хочет, чтобы Гренландия вошла в состав Соединенных Штатов до юбилея Декларации независимости, отмечаемого 4 июля, заявили эксперты в рамках круглого стола о политике США в 2026 году в пресс-центре "Россия сегодня".

"У него есть предельные сроки, ему хотелось бы, чтобы Гренландия вошла в Соединенные Штаты до юбилея Декларации независимости, может быть, до его собственного юбилея - ему, напомню, исполняется 80 лет в этом году. Этот символизм для Трампа, возможно, не менее важен, чем более определенные интересы, связанные с ресурсами, с национальной безопасностью", - полагает Кортунов.