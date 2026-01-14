Евросоюз готов сдать Гренландию США, считает эксперт

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Европейский союз готов "сдать" Гренландию США, но не хочет потерять лицо, между тем президент США Дональд Трамп не готов ждать и, вероятно, хочет, чтобы Гренландия вошла в состав Соединенных Штатов до юбилея Декларации независимости, отмечаемого 4 июля, заявили эксперты в рамках круглого стола о политике США в 2026 году в пресс-центре "Россия сегодня".
"Европейский союз сейчас ищет одно - как бы не потерять лицо. Они готовы сдать эту Гренландию, я в этом глубоко уверен, но не хотят потерять лицо", - сказал доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова Андрей Сидоров
По мнению эксперта Международного дискуссионного клуба "Валдай" американиста Андрея Кортунова, по вопросу Гренландии Трамп не хочет ждать.
"У него есть предельные сроки, ему хотелось бы, чтобы Гренландия вошла в Соединенные Штаты до юбилея Декларации независимости, может быть, до его собственного юбилея - ему, напомню, исполняется 80 лет в этом году. Этот символизм для Трампа, возможно, не менее важен, чем более определенные интересы, связанные с ресурсами, с национальной безопасностью", - полагает Кортунов.
Для Трампа важно закрепить юридический статус Гренландии по целому ряду причин, считает главный научный сотрудник Центра арктических исследований Института Европы РАН, генеральный директор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев.
"Значение - это ресурсы, которые дает как сама Гренландия, так и Арктический шельф, к которому имеет доступ Гренландия. Ну и, конечно же, будущее Арктики, поскольку на Аляске США контролируют Берингов пролив отчасти. Контролируя Гренландию и так называемый Фареро-Исландский рубеж противолодочной обороны, который позволяет в том числе российским лодкам из Североморска выходить в мировой океан через северные моря, США смогут совершенно по-другому посмотреть на всю эту ситуацию", - пояснил Гриняев.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
