Евросоюз готов сдать Гренландию США, считает эксперт - РИА Новости, 14.01.2026
14:52 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/grenlandiya-2067825933.html
Евросоюз готов сдать Гренландию США, считает эксперт
Евросоюз готов сдать Гренландию США, считает эксперт - РИА Новости, 14.01.2026
Евросоюз готов сдать Гренландию США, считает эксперт
Европейский союз готов "сдать" Гренландию США, но не хочет потерять лицо, между тем президент США Дональд Трамп не готов ждать и, вероятно, хочет, чтобы... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T14:52:00+03:00
2026-01-14T14:52:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006951131_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2093733e86f8149575a4165b3260de15.jpg
https://ria.ru/20260114/tramp-2067822212.html
https://ria.ru/20260114/zaharova-2067752391.html
https://ria.ru/20260113/grenlandiya-1994612112.html
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
Евросоюз готов сдать Гренландию США, считает эксперт

Сидоров: ЕС готов сдать Гренландию, но не хочет потерять лицо

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Европейский союз готов "сдать" Гренландию США, но не хочет потерять лицо, между тем президент США Дональд Трамп не готов ждать и, вероятно, хочет, чтобы Гренландия вошла в состав Соединенных Штатов до юбилея Декларации независимости, отмечаемого 4 июля, заявили эксперты в рамках круглого стола о политике США в 2026 году в пресс-центре "Россия сегодня".
"Европейский союз сейчас ищет одно - как бы не потерять лицо. Они готовы сдать эту Гренландию, я в этом глубоко уверен, но не хотят потерять лицо", - сказал доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова Андрей Сидоров
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Трамп рассказал, для чего ему нужна Гренландия
Вчера, 14:50
По мнению эксперта Международного дискуссионного клуба "Валдай" американиста Андрея Кортунова, по вопросу Гренландии Трамп не хочет ждать.
"У него есть предельные сроки, ему хотелось бы, чтобы Гренландия вошла в Соединенные Штаты до юбилея Декларации независимости, может быть, до его собственного юбилея - ему, напомню, исполняется 80 лет в этом году. Этот символизм для Трампа, возможно, не менее важен, чем более определенные интересы, связанные с ресурсами, с национальной безопасностью", - полагает Кортунов.
Для Трампа важно закрепить юридический статус Гренландии по целому ряду причин, считает главный научный сотрудник Центра арктических исследований Института Европы РАН, генеральный директор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев.
"Значение - это ресурсы, которые дает как сама Гренландия, так и Арктический шельф, к которому имеет доступ Гренландия. Ну и, конечно же, будущее Арктики, поскольку на Аляске США контролируют Берингов пролив отчасти. Контролируя Гренландию и так называемый Фареро-Исландский рубеж противолодочной обороны, который позволяет в том числе российским лодкам из Североморска выходить в мировой океан через северные моря, США смогут совершенно по-другому посмотреть на всю эту ситуацию", - пояснил Гриняев.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Захарова дала совет ЕС, как реагировать на притязания США на Гренландию
Вчера, 10:49
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
