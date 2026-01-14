Рейтинг@Mail.ru
Госдума отклонила законопроект о разовом налоге на сверхприбыль банков - РИА Новости, 14.01.2026
16:15 14.01.2026
Госдума отклонила законопроект о разовом налоге на сверхприбыль банков
Госдума отклонила законопроект о разовом налоге на сверхприбыль банков
Госдума отклонила в первом чтении законопроект о введении с 1 января 2026 года налога разового характера на "сверхприбыль" банков в размере 10%. РИА Новости, 14.01.2026
экономика
россия
эльвира набиуллина
госдума рф
справедливая россия
центральный банк рф (цб рф)
россия
экономика, россия, эльвира набиуллина, госдума рф, справедливая россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Справедливая Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Госдума отклонила законопроект о разовом налоге на сверхприбыль банков

Госдума отклонила законопроект о разовом налоге в 10% на сверхприбыль банков

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект о введении с 1 января 2026 года налога разового характера на "сверхприбыль" банков в размере 10%.
Документ был внесен депутатами из фракции "Справедливая Россия". Под сверхприбылью банка в нем понимается превышение средней арифметической величины прибыли за 2023 год и прибыли за 2024 год над средней арифметической величиной прибыли за 2022 год и прибыли за 2021 год.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
ГД в I чтении приняла проект о инвестиционном доходе с пенсионных взносов
Вчера, 14:44
А если средняя арифметическая величина прибыли за 2024 год и за 2023 год оказалась не более средней арифметической величины прибыли за 2022 год и за 2021 год, то налоговая база принимается равной нулю.
Разработчики обращают внимание, что исходя из данных Банка России чистая прибыль банков составила в 2021 году 2,3 триллиона рублей, в 2022 году - 203 миллиарда, в 2023 году - 3,3 триллиона, в 2024 году - 3,8 триллиона. Исходя из этого, реализация законопроекта позволить получить дополнительные доходы в федеральный бюджет в размере не менее 200 миллиардов рублей, полагают они.
Однако против принятия законопроекта выступили правительство и Счетная палата РФ, а также комитет Госдумы по бюджету и налогам. Кабмин и бюджетный комитет обратили внимание, что вопрос увеличения налоговой нагрузки на банки решен законом, который увеличил с 1 января 2025 года ставку по налогу на прибыль организаций с 20% до 25%.
А Счетная палата полагает, что сравнение финансовых результатов деятельности банков по итогам 2022 года с их финансовыми результатами в последующие периоды не может быть обоснованием для повышения налоговой нагрузки на них.
Кроме того, для рассмотрения вопроса о дополнительном увеличении налоговой нагрузки на банки необходимо проведение оценки социально-экономических и иных последствий влияния, в том числе на банковский сектор, решений, предлагаемых законопроектом. Однако в материалах к нему такая оценка отсутствует, указывается в заключении Счетной палаты.
Банк России также не поддержал законопроект. В конце сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что такие налоги на "сверхприбыль" приведут к тому, что снизится потенциал, а возможно, и кредитование экономики, поскольку они изымают капитал у банков.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Комитет ГД поддержал проект о требованиях к разведению животных
Вчера, 10:15
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаГосдума РФСправедливая РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
