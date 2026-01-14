Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве

Госдума ратифицировала соглашение с Мьянмой о взаимной защите граждан

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения с Мьянмой о взаимной защите граждан от злоупотреблений в сфере международной юстиции.

Документ внес на ратификацию в Госдуму президент России Владимир Путин . Соглашение между Россией и Республикой Союз Мьянма о взаимной защите граждан от злоупотреблений в сфере международной юстиции было подписано в Санкт-Петербурге 20 мая 2025 года.

Соглашением предусматривается, что стороны обязуются воздерживаться от вмешательства в суверенные дела друг друга путем использования механизмов международной или национальной уголовной юстиции либо содействия третьей стороне в использовании механизмов международной или национальной уголовной юстиции.