Госдума ратифицировала соглашение с Мьянмой о взаимной защите граждан

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения с Мьянмой о взаимной защите граждан от злоупотреблений в сфере международной юстиции.
Документ внес на ратификацию в Госдуму президент России Владимир Путин. Соглашение между Россией и Республикой Союз Мьянма о взаимной защите граждан от злоупотреблений в сфере международной юстиции было подписано в Санкт-Петербурге 20 мая 2025 года.
Соглашением предусматривается, что стороны обязуются воздерживаться от вмешательства в суверенные дела друг друга путем использования механизмов международной или национальной уголовной юстиции либо содействия третьей стороне в использовании механизмов международной или национальной уголовной юстиции.
Соглашение направлено на конструктивное сотрудничество сторон для защиты своих граждан и обеспечения гарантий их прав и свобод.
Министр рассказал о проекте российско-мьянманской школы в Мьянме
11 января, 03:50