"Этого мало": Гашек высказался о тысячах отмененных билетов на ЧМ в США

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион в составе сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек назвал недостаточным решение болельщиков массово отказаться от приобретенных билетов на матчи чемпионата мира по футболу и призвал лишить США больших турниров.