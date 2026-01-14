"Этого мало": Гашек высказался о тысячах отмененных билетов на ЧМ в США

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион в составе сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек назвал недостаточным решение болельщиков массово отказаться от приобретенных билетов на матчи чемпионата мира по футболу и призвал лишить США больших турниров.
Ранее Roya News сообщил, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира после призывов к бойкоту турнира из-за проводимой США политики. По информации источника, Международная федерация футбола (ФИФА) планирует провести экстренное совещание.
«
"17 тысяч отмененных билетов на чемпионате мира? Этого недостаточно. Страна, где демократия увядает, а насилие и репрессии процветают… Страна, которая не уважает международные законы, не должна принимать чемпионат мира или Олимпийские игры", - написал Гашек у себя в соцсети X.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - в США, Мексике и Канаде. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. В 2028 году Лос-Анджелес примет летние Олимпийские игры.
