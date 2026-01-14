Рейтинг@Mail.ru
"Этого мало": Гашек высказался о тысячах отмененных билетов на ЧМ в США - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
11:22 14.01.2026 (обновлено: 11:27 14.01.2026)
"Этого мало": Гашек высказался о тысячах отмененных билетов на ЧМ в США
спорт, сша, международная федерация футбола (фифа), чемпионат мира по футболу 2026, доминик гашек, вокруг спорта
Футбол, Спорт, США, Международная федерация футбола (ФИФА), Чемпионат мира по футболу 2026, Доминик Гашек, Вокруг спорта
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион в составе сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек назвал недостаточным решение болельщиков массово отказаться от приобретенных билетов на матчи чемпионата мира по футболу и призвал лишить США больших турниров.
Ранее Roya News сообщил, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира после призывов к бойкоту турнира из-за проводимой США политики. По информации источника, Международная федерация футбола (ФИФА) планирует провести экстренное совещание.
«
"17 тысяч отмененных билетов на чемпионате мира? Этого недостаточно. Страна, где демократия увядает, а насилие и репрессии процветают… Страна, которая не уважает международные законы, не должна принимать чемпионат мира или Олимпийские игры", - написал Гашек у себя в соцсети X.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - в США, Мексике и Канаде. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. В 2028 году Лос-Анджелес примет летние Олимпийские игры.
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Свищев рассказал, зачем Гашек просит лишить США ЧМ по футболу
12 января, 15:30
 
Футбол
 
