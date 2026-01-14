Карседо заявил, что не мог отказаться от предложения "Спартака"

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Испанский тренер Хуан Карлос Карседо заявил, что не мог отказаться от предложения московского "Спартака", несмотря на успешную работу в кипрском футбольном клубе "Пафос".
Карседо возглавил "Спартак" 5 января. Испанец уже работал в столичном клубе в 2012 году в качестве ассистента Унаи Эмери. Карседо сменил серба Деяна Станковича, об отставке которого было объявлено 11 ноября. В последних матчах осенней части сезона обязанности главного тренера "красно-белых" исполнял Вадим Романов.
"Мой штаб был доволен работой на Кипре, но когда тебя зовет "Спартак", ты просто не можешь отказаться. Для меня это вызов. В первый период здесь я и Унаи Эмери были еще молоды. Это был наш первый опыт в другой стране. Сейчас я и мои помощники готовы лучше. Думаю, мы способны показать результат. Переговоры прошли довольно легко. К тому моменту мы уже решили принять это приглашение. Воодушевлен возможностью вернуться, принять новый вызов", - приводит слова Карседо сайт "Спартака".
"Мне по-настоящему повезло вернуться в Россию и снова стать частью спартаковской семьи. Прекрасно понимаем, какая это сильная команда, какой большой клуб. И сделаем все, чтобы завоевать новые трофеи, добиться успеха. Стадион самый современный. База тоже, она расположена совсем рядом с ареной. Конечно, не сравнить с тем, что мы имели в те годы, когда я работал здесь первый раз. Клуб проделал большой путь в развитии, и сейчас мы видим его масштаб", - добавил он.
Карседо 52 года. С 2023 года он возглавлял кипрский клуб "Пафос", принадлежащий российскому бизнесмену Сергею Ломакину. Под руководством испанца клуб впервые в своей истории стал чемпионом Кипра и завоевал Кубок страны. В текущем сезоне команда играет в основном этапе Лиги чемпионов. Также Карседо входил в тренерские штабы испанских "Альмерии", "Валенсии", "Севильи", французского "ПСЖ" и английского "Арсенала", возглавлял испанские "Ибицу" и "Сарагосу".