16:47 14.01.2026
Карседо заявил, что не мог отказаться от предложения "Спартака"
кипр, россия, унаи эмери, карлос карседо, вадим романов, спартак москва, пафос, альмерия, лига чемпионов уефа
Футбол, Кипр, Россия, Унаи Эмери, Карлос Карседо, Вадим Романов, Спартак Москва, Пафос, Альмерия, Лига чемпионов УЕФА
Карседо счёл предложение возглавить "Спартак" вызовом

© Mike Egerton - PA ImagesХуан Карлос Карседо
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Mike Egerton - PA Images
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Испанский тренер Хуан Карлос Карседо заявил, что не мог отказаться от предложения московского "Спартака", несмотря на успешную работу в кипрском футбольном клубе "Пафос".
Карседо возглавил "Спартак" 5 января. Испанец уже работал в столичном клубе в 2012 году в качестве ассистента Унаи Эмери. Карседо сменил серба Деяна Станковича, об отставке которого было объявлено 11 ноября. В последних матчах осенней части сезона обязанности главного тренера "красно-белых" исполнял Вадим Романов.
«
"Мой штаб был доволен работой на Кипре, но когда тебя зовет "Спартак", ты просто не можешь отказаться. Для меня это вызов. В первый период здесь я и Унаи Эмери были еще молоды. Это был наш первый опыт в другой стране. Сейчас я и мои помощники готовы лучше. Думаю, мы способны показать результат. Переговоры прошли довольно легко. К тому моменту мы уже решили принять это приглашение. Воодушевлен возможностью вернуться, принять новый вызов", - приводит слова Карседо сайт "Спартака".
"Мне по-настоящему повезло вернуться в Россию и снова стать частью спартаковской семьи. Прекрасно понимаем, какая это сильная команда, какой большой клуб. И сделаем все, чтобы завоевать новые трофеи, добиться успеха. Стадион самый современный. База тоже, она расположена совсем рядом с ареной. Конечно, не сравнить с тем, что мы имели в те годы, когда я работал здесь первый раз. Клуб проделал большой путь в развитии, и сейчас мы видим его масштаб", - добавил он.
Карседо 52 года. С 2023 года он возглавлял кипрский клуб "Пафос", принадлежащий российскому бизнесмену Сергею Ломакину. Под руководством испанца клуб впервые в своей истории стал чемпионом Кипра и завоевал Кубок страны. В текущем сезоне команда играет в основном этапе Лиги чемпионов. Также Карседо входил в тренерские штабы испанских "Альмерии", "Валенсии", "Севильи", французского "ПСЖ" и английского "Арсенала", возглавлял испанские "Ибицу" и "Сарагосу".
Работал с "тренеришкой", Неймаром и Дзюбой: кого "Спартак" выбрал тренером
5 января, 19:20
 
