Карседо заявил, что не мог отказаться от предложения "Спартака"

"Мой штаб был доволен работой на Кипре, но когда тебя зовет "Спартак", ты просто не можешь отказаться. Для меня это вызов. В первый период здесь я и Унаи Эмери были еще молоды. Это был наш первый опыт в другой стране. Сейчас я и мои помощники готовы лучше. Думаю, мы способны показать результат. Переговоры прошли довольно легко. К тому моменту мы уже решили принять это приглашение. Воодушевлен возможностью вернуться, принять новый вызов", - приводит слова Карседо сайт "Спартака".