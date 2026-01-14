https://ria.ru/20260114/frantsija-2067706664.html
Франция впервые примет "Тур де Ски"
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Франция впервые примет гонки лыжной многодневки "Тур де Ски" в сезоне-2026/27, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Соревнования пройдут с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го в Ле-Руссе (Франция), Оберстдорфе (Германия) и Валь-ди-Фьемме (Италия).
Две последние многодневки проходили в Тоблахе и Валь-ди-Фьемме в Италии. Ранее гонки в разное время проводились в Италии, Германии, Швейцарии и Чехии.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Дарья Непряева и Савелий Коростелев.