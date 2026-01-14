Рейтинг@Mail.ru
Франция впервые примет "Тур де Ски" - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
02:30 14.01.2026 (обновлено: 09:10 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/frantsija-2067706664.html
Франция впервые примет "Тур де Ски"
Франция впервые примет "Тур де Ски" - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Франция впервые примет "Тур де Ски"
Франция впервые примет гонки лыжной многодневки "Тур де Ски" в сезоне-2026/27, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T02:30:00+03:00
2026-01-14T09:10:00+03:00
спорт
лыжные гонки
лыжные виды спорта
международная федерация лыжного спорта (fis)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923843593_249:0:3890:2048_1920x0_80_0_0_6a91eb9d9e798799e16b2883a90c9cd2.jpg
https://ria.ru/20260105/svischev-2066501722.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923843593_1159:0:3890:2048_1920x0_80_0_0_dd405bde47583aae23db2e34977c41c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, лыжные виды спорта, международная федерация лыжного спорта (fis)
Спорт, Лыжные гонки, Лыжные виды спорта, Международная федерация лыжного спорта (FIS)
Франция впервые примет "Тур де Ски"

Франция впервые примет гонки лыжной многодневки "Тур де Ски" в сезоне-2026/27

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЛыжные гонки
Лыжные гонки - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Лыжные гонки. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Франция впервые примет гонки лыжной многодневки "Тур де Ски" в сезоне-2026/27, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Соревнования пройдут с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го в Ле-Руссе (Франция), Оберстдорфе (Германия) и Валь-ди-Фьемме (Италия).
Две последние многодневки проходили в Тоблахе и Валь-ди-Фьемме в Италии. Ранее гонки в разное время проводились в Италии, Германии, Швейцарии и Чехии.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Дарья Непряева и Савелий Коростелев.
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
"Чуда не случилось": Свищев оценил выступление россиян на "Тур де Ски"
5 января, 17:38
 
Лыжные гонкиСпортЛыжные виды спортаМеждународная федерация лыжного спорта (FIS)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Трактор
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Сочи
    9
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Локомотив
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    СКА
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Парма
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Кельн
    Бавария
    1
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    Интер М
    Лечче
    0
    0
  • Футбол
    14.01 23:45
    Порту
    Бенфика
  • Футбол
    1-й тайм
    Альбасете
    Реал Мадрид
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала