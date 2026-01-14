Франция впервые примет "Тур де Ски"

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Франция впервые примет гонки лыжной многодневки "Тур де Ски" в сезоне-2026/27, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Соревнования пройдут с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го в Ле-Руссе (Франция), Оберстдорфе (Германия) и Валь-ди-Фьемме (Италия).

Две последние многодневки проходили в Тоблахе и Валь-ди-Фьемме в Италии. Ранее гонки в разное время проводились в Италии, Германии, Швейцарии и Чехии.