МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в переговорах по Украине, одним из возможных претендентов дипломаты считают президента Финляндии Александра Стубба, сообщает газета Pоlitico со ссылкой на источники.
"Правительства европейских стран оказывают давление на ЕС с целью назначения переговорщика, который будет представлять их интересы по Украине, опасаясь, что США заключат сделку с Россией за их спиной... Сторонники плана, включая Францию и Италию, заручились поддержкой Европейской комиссии и ряда других стран в отношении этой должности", - пишет издание.
"Остались пять процентов". Стубб рассказал о ходе переговоров по Украине
22 декабря 2025, 13:32
Некоторые из источников сообщили, что в Европе часто рассматривали Стубба как потенциального представителя Европы на любых переговорах с Вашингтоном и Москвой. При этом другие анонимные дипломаты добавили, что любые разговоры о кандидатах преждевременны, поскольку должности подобного переговорщика пока не существует.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
"Дамоклов меч". СМИ узнали, как Путин может помочь Европе
12 января, 18:29