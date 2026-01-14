Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз хочет назначить переговорщика по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:00 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/evrosojuz-2067722572.html
Евросоюз хочет назначить переговорщика по Украине, пишут СМИ
Евросоюз хочет назначить переговорщика по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2026
Евросоюз хочет назначить переговорщика по Украине, пишут СМИ
Правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T07:00:00+03:00
2026-01-14T07:00:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
юрий ушаков
дмитрий песков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926796005_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_f2b2b2e93b3cee9aadf2c20f1727ac04.jpg
https://ria.ru/20251222/stubb-2063826790.html
https://ria.ru/20260112/putin-2067432874.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926796005_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_e90b6759b3c1c8855f6d359320a3e6d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, юрий ушаков, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дмитрий Песков, Евросоюз
Евросоюз хочет назначить переговорщика по Украине, пишут СМИ

Pоlitico: ЕС хочет назначить Стубба переговорщиком по Украине

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в переговорах по Украине, одним из возможных претендентов дипломаты считают президента Финляндии Александра Стубба, сообщает газета Pоlitico со ссылкой на источники.
"Правительства европейских стран оказывают давление на ЕС с целью назначения переговорщика, который будет представлять их интересы по Украине, опасаясь, что США заключат сделку с Россией за их спиной... Сторонники плана, включая Францию ​​и Италию, заручились поддержкой Европейской комиссии и ряда других стран в отношении этой должности", - пишет издание.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Остались пять процентов". Стубб рассказал о ходе переговоров по Украине
22 декабря 2025, 13:32
Некоторые из источников сообщили, что в Европе часто рассматривали Стубба как потенциального представителя Европы на любых переговорах с Вашингтоном и Москвой. При этом другие анонимные дипломаты добавили, что любые разговоры о кандидатах преждевременны, поскольку должности подобного переговорщика пока не существует.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"Дамоклов меч". СМИ узнали, как Путин может помочь Европе
12 января, 18:29
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинЮрий УшаковДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала