Евросоюз хочет назначить переговорщика по Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в переговорах по Украине, одним из возможных претендентов дипломаты считают президента Финляндии Александра Стубба, сообщает газета Pоlitico со ссылкой на источники.