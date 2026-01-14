https://ria.ru/20260114/evropa-2067700067.html
ЕК может представить предложение по кредиту Украине
ЕК может представить предложение по кредиту Украине - РИА Новости, 14.01.2026
ЕК может представить предложение по кредиту Украине
Коллегия еврокомиссаров на своем заседании в среду может представить законодательное предложение о предоставлении Украине кредита с гарантиями под бюджет... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T00:34:00+03:00
2026-01-14T00:34:00+03:00
2026-01-14T00:34:00+03:00
украина
бельгия
киев
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
https://ria.ru/20260105/kredit-2066500646.html
https://ria.ru/20251219/kredit-2063098694.html
украина
бельгия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, бельгия, киев, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Украина, Бельгия, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
ЕК может представить предложение по кредиту Украине
ЕК может представить предложение по кредиту Украине на 90 миллиардов евро