Фон дер Ляйен предложила создать для ЕС собственную стратегию безопасности

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен разработать собственную стратегию безопасности, передает порта Euractiv со ссылкой на источники.
Свои планы фон дер Ляйен представила в Европарламенте на закрытой встрече с депутатами из своей Европейской народной партии (ЕНП).
"Мы знаем, что должны быть сильными, а сила означает (быть военной державой). Мы не являемся военной державой, но мы создаем потенциал, чтобы стать ею", — заявила на встрече глава ЕК.
Она добавила, что представит собственную стратегию безопасности уже в 2026 году, хотя этот проект не входил в рабочую программу ЕК.
Как отмечает издание, комментарии фон дер Ляйен прозвучали на фоне предстоящей встречи датской и гренландской делегаций с ключевыми членами администрации США, угрожающих аннексировать автономный остров.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.