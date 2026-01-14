Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен предложила создать для ЕС собственную стратегию безопасности - РИА Новости, 14.01.2026
23:03 14.01.2026
Фон дер Ляйен предложила создать для ЕС собственную стратегию безопасности
Фон дер Ляйен предложила создать для ЕС собственную стратегию безопасности - РИА Новости, 14.01.2026
Фон дер Ляйен предложила создать для ЕС собственную стратегию безопасности
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен разработать собственную стратегию безопасности, передает порта Euractiv со ссылкой... РИА Новости, 14.01.2026
Фон дер Ляйен предложила создать для ЕС собственную стратегию безопасности

Euractiv: фон дер Ляйен предложила ЕС создать собственную стратегию безопасности

© AP PhotoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен разработать собственную стратегию безопасности, передает порта Euractiv со ссылкой на источники.
Свои планы фон дер Ляйен представила в Европарламенте на закрытой встрече с депутатами из своей Европейской народной партии (ЕНП).
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Угрозы и унижения". СМИ сообщили о расколе в ЕС из-за Украины
20:20
"Мы знаем, что должны быть сильными, а сила означает (быть военной державой). Мы не являемся военной державой, но мы создаем потенциал, чтобы стать ею", — заявила на встрече глава ЕК.
Она добавила, что представит собственную стратегию безопасности уже в 2026 году, хотя этот проект не входил в рабочую программу ЕК.
Как отмечает издание, комментарии фон дер Ляйен прозвучали на фоне предстоящей встречи датской и гренландской делегаций с ключевыми членами администрации США, угрожающих аннексировать автономный остров.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Европарламент призвал ЕК и Совет ЕС определить меры поддержки Гренландии
20:15
 
В миреГренландияСШАДанияУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзЕвропарламент
 
 
