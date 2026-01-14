В ЕС сохраняются разногласия о статусе переговорщика по Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Серьезные разногласия сохраняются по вопросу предполагаемой должности переговорщика, который может представлять интересы Евросоюза в переговорах по Украине, сообщает газета Pоlitico со ссылкой на источники в Брюсселе.
Как подтвердил высокопоставленный представитель ЕС, европейские лидеры впервые обсудили идею специального посланника на саммите ЕС в марте 2025 года. Эта роль предполагала узконаправленное представительство Брюсселя на переговорах с Киевом, в отличие от инициативы итальянского премьер-министра Джорджи Мелони о назначении эмиссара для прямых переговоров с Москвой, отмечает издание.
"Страны, которые поддерживали назначение посланника по Украине, могут не поддержать назначение посланника для переговоров с Россией", - заявил источник.
Официальные лица в Брюсселе также подтвердили, что ключевые аспекты этой должности, например, будет ли она представлять только ЕС или всю "коалицию желающих", включая Великобританию и другие страны, еще предстоит проработать. То же самое касается дипломатического ранга и вопроса, назначать ли переговорщиком евробюрократа или делегировать эту роль действующему национальному лидеру.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Джареда. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.