14.01.2026
22:54 14.01.2026
В ЕС сохраняются разногласия о статусе переговорщика по Украине, пишут СМИ
Серьезные разногласия сохраняются по вопросу предполагаемой должности переговорщика, который может представлять интересы Евросоюза в переговорах по Украине
2026-01-14T22:54:00+03:00
2026-01-14T22:54:00+03:00
в мире
россия
сша
джорджа мелони
евросоюз
украина
в мире, россия, сша, джорджа мелони, евросоюз, украина
В мире, Россия, США, Джорджа Мелони, Евросоюз, Украина
В ЕС сохраняются разногласия о статусе переговорщика по Украине, пишут СМИ

Pоlitico: в ЕС сохраняются разногласия о статусе и роли переговорщика по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Серьезные разногласия сохраняются по вопросу предполагаемой должности переговорщика, который может представлять интересы Евросоюза в переговорах по Украине, сообщает газета Pоlitico со ссылкой на источники в Брюсселе.
Ранее издание сообщало, что правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности такого переговорщика, одним из возможных претендентов дипломаты считают президента Финляндии Александра Стубба.
Солдат ВСУ на позиции возле Донецка - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В США сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине
22:38
Как подтвердил высокопоставленный представитель ЕС, европейские лидеры впервые обсудили идею специального посланника на саммите ЕС в марте 2025 года. Эта роль предполагала узконаправленное представительство Брюсселя на переговорах с Киевом, в отличие от инициативы итальянского премьер-министра Джорджи Мелони о назначении эмиссара для прямых переговоров с Москвой, отмечает издание.
"Страны, которые поддерживали назначение посланника по Украине, могут не поддержать назначение посланника для переговоров с Россией", - заявил источник.
Официальные лица в Брюсселе также подтвердили, что ключевые аспекты этой должности, например, будет ли она представлять только ЕС или всю "коалицию желающих", включая Великобританию и другие страны, еще предстоит проработать. То же самое касается дипломатического ранга и вопроса, назначать ли переговорщиком евробюрократа или делегировать эту роль действующему национальному лидеру.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Россия остается остается открытой к переговорам по Украине, заявил Лавров
13:55
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Джареда. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Угрозы и унижения". СМИ сообщили о расколе в ЕС из-за Украины
20:20
 
