"Один за всех, все за одного". В ЕК прокомментировали нападки на Гренландию

БРЮССЕЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен насчет угроз США в адрес Гренландии заявила, что в НАТО действует девиз "один за всех, все за одного", однако не уточнила, против кого все пойдут, учитывая, что Дания и Соединенные Штаты - государства-члены альянса.
Фон дер Ляйен в декабре 2025 года напомнила о неприкосновенности границ Дании и Гренландии. В среду она подчеркнула, что только королевство и его автономная территория могут принимать решения о своем будущем.
"Гренландия является частью НАТО, и когда мы говорим об арктической безопасности, это одна из ключевых тем НАТО, и мы знаем, что связующим звеном между союзниками всегда является четкий девиз: один за всех, все за одного. Таким образом, НАТО является одной из площадок для интеграции различных интересов, но, безусловно, Арктика и арктическая безопасность также являются вопросом для Европейского союза, без всяких сомнений, и мы уже много лет инвестируем в наши отношения с Гренландией", - сказала председатель Европейской комиссии журналистам на пресс-конференции.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.