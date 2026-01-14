"Один за всех, все за одного". В ЕК прокомментировали нападки на Гренландию

БРЮССЕЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен насчет угроз США в адрес Гренландии заявила, что в НАТО действует девиз "один за всех, все за одного", однако не уточнила, против кого все пойдут, учитывая, что Дания и Соединенные Штаты - государства-члены альянса.