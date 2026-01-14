Только Дания и Гренландия определяют свое будущее, заявила глава ЕК

БРЮССЕЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Только Дания и Гренландия могут принимать решения о своем будущем, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.