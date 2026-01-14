Рейтинг@Mail.ru
Только Дания и Гренландия определяют свое будущее, заявила глава ЕК - РИА Новости, 14.01.2026
14:09 14.01.2026 (обновлено: 14:10 14.01.2026)
Только Дания и Гренландия определяют свое будущее, заявила глава ЕК
Только Дания и Гренландия определяют свое будущее, заявила глава ЕК - РИА Новости, 14.01.2026
Только Дания и Гренландия определяют свое будущее, заявила глава ЕК
Только Дания и Гренландия могут принимать решения о своем будущем, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T14:09:00+03:00
2026-01-14T14:10:00+03:00
в мире
дания
гренландия
америка
еврокомиссия
нато
евросоюз
урсула фон дер ляйен
дания
гренландия
америка
в мире, дания, гренландия, америка, еврокомиссия, нато, евросоюз, урсула фон дер ляйен
В мире, Дания, Гренландия, Америка, Еврокомиссия, НАТО, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен
Только Дания и Гренландия определяют свое будущее, заявила глава ЕК

Фон дер Ляйен: только Дания и Гренландия могут принимать решения о своем будущем

© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Только Дания и Гренландия могут принимать решения о своем будущем, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.
"Прежде всего, Гренландия принадлежит своему народу. Поэтому именно Дания и Гренландия, и только они, вправе принимать решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии. Это первый и очень важный момент. Мы находимся в постоянном контакте с правительством Дании, в том числе чтобы понимать, каковы потребности гренландцев, находясь с ними в тесном взаимодействии", - сказала она.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
