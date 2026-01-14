Только Дания и Гренландия определяют свое будущее, заявила глава ЕК

БРЮССЕЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Только Дания и Гренландия могут принимать решения о своем будущем, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.
"Прежде всего, Гренландия принадлежит своему народу. Поэтому именно Дания и Гренландия, и только они, вправе принимать решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии. Это первый и очень важный момент. Мы находимся в постоянном контакте с правительством Дании, в том числе чтобы понимать, каковы потребности гренландцев, находясь с ними в тесном взаимодействии", - сказала она.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.