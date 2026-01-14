Фон дер Ляйен: ЕК не отказывается от идеи использовать российские активы

Рейтинг@Mail.ru
13:54 14.01.2026 (обновлено: 13:59 14.01.2026)
украина
брюссель
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
в мире
украина, брюссель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, в мире
Украина, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, В мире
БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Еврокомиссия не отказывается от идеи в будущем использовать российские замороженные активы для нужд Украины, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Мы сохраняем за собой возможность использовать российские активы для репарационного кредита, активы останутся замороженными до окончания войны", - заявила она.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Фон дер Ляйен рассказала о распределении кредита Украине
13:45
 
УкраинаБрюссельУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияВ мире
 
 
