Эксперт прокомментировал трагедию с детьми в новокузнецком роддоме

НОВОСИБИРСК, 14 янв – РИА Новости. Первые случаи заболевания новорожденных детей в Новокузнецком роддоме №1, судя по всему, произошли около двух недель назад, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, академик РАН Сергей Нетесов.