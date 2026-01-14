Эксперт прокомментировал трагедию с детьми в новокузнецком роддоме

НОВОСИБИРСК, 14 янв – РИА Новости. Первые случаи заболевания новорожденных детей в Новокузнецком роддоме №1, судя по всему, произошли около двух недель назад, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, академик РАН Сергей Нетесов.
"Случаи, судя по всему, произошли в течение последних двух недель", - сказал эксперт агентству.
По словам Нетесова, вероятнее всего, главной причиной трагедии стала бактериальная инфекция в роддоме. При этом он считает, что причин, с учетом того, что многие младенцы были недоношенными, а кроме того, среди них есть дети с иммунодефицитом, скорее всего, было несколько. Установить их может только полноценное эпидемиологическое расследование, отметил академик.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.