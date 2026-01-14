Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане изъяли более 200 банок опасной детской смеси
22:02 14.01.2026
В Дагестане изъяли более 200 банок опасной детской смеси
Свыше 200 банок опасной продукции детского питания на 106 килограмм изъято из оборота в Дагестане, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по... РИА Новости, 14.01.2026
республика дагестан
махачкала
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
республика дагестан
махачкала
россия
республика дагестан, махачкала, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Республика Дагестан, Махачкала, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
© РИА Новости / Александр Вильф
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 14 янв - РИА Новости. Свыше 200 банок опасной продукции детского питания на 106 килограмм изъято из оборота в Дагестане, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.
"Роспотребнадзор Дагестана принял меры по изъятию из оборота 106 килограмм опасной детской смеси… В ходе надзорных мероприятий в складском помещении представительства ООО "Авенир" (г. Махачкала) были обнаружены партии сухих смесей для детского лечебного и диетического питания в объеме 215 банок на сумму 248,571 рубль", – говорится в сообщении.
Отмечается, что проверку провели в связи с запретом Роспотребнадзора на реализацию этой продукции на территории РФ от 6 января 2026 года. Причина такой меры – возможное наличие токсина цереулида, обнаруженного в сырье внешнего поставщика. Симптомами после употребления продукта с высоким содержанием токсина цереулида могут быть рвота или диарея, проявляющиеся в течение шести часов после употребления продукта.
Директору представительства ООО "Авенир" выдано предписание о немедленном прекращении реализации указанных партий продукции, добавили в управлении.
16 декабря 2025
Вместо сала. Ученые предложили микроводоросли для детских смесей
16 декабря 2025, 09:00
 
Республика ДагестанМахачкалаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
