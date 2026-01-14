Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане почти 90 населенных пунктов осталось без света - РИА Новости, 14.01.2026
15:10 14.01.2026 (обновлено: 15:12 14.01.2026)
В Дагестане почти 90 населенных пунктов осталось без света
В Дагестане почти 90 населенных пунктов осталось без света
В Дагестане почти 90 населенных пунктов осталось без света

В Дагестане в 87 населенных пунктах произошло аварийное отключение электричества

МАХАЧКАЛА, 14 янв - РИА Новости. Работы по восстановлению электроснабжения ведутся в Дагестане, в 87 населенных пунктах которого произошли аварийные отключения, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
"От ЕДДС муниципальных образований поступило сообщение об аварийном отключении электроснабжения. В зоне отключения находятся 87 населенных пунктов в 10 муниципальных районах… Ведутся аварийно-восстановительные работы", – говорится в сообщении.
Отключения произошли из-за коротких замыканий на линиях электропередачи. Восстановить электроснабжение планируется, ориентировочно, к 20.00, добавили в управлении.
Ранее в дагестанском МЧС сообщали, что 13-14 января по районам республики ожидается сильный снег, ветер до 22 метров в секунду.
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
