В Дагестане почти 90 населенных пунктов осталось без света
В Дагестане почти 90 населенных пунктов осталось без света - РИА Новости, 14.01.2026
В Дагестане почти 90 населенных пунктов осталось без света
Работы по восстановлению электроснабжения ведутся в Дагестане, в 87 населенных пунктах которого произошли аварийные отключения, сообщили в пресс-службе главного РИА Новости, 14.01.2026
В Дагестане почти 90 населенных пунктов осталось без света
В Дагестане в 87 населенных пунктах произошло аварийное отключение электричества