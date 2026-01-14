Рейтинг@Mail.ru
15:48 14.01.2026
В России снизилось количество авиационных происшествий
© РИА Новости / Максим Блинов
Самолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Количество авиационных происшествий в России в прошедшем году снизилось на 12, или примерно на 32%, в том числе катастроф стало меньше ровно на треть, подсчитало РИА Новости на основе статистики Росавиации.
Всего в 2025 году было зафиксировано 26 авиационных происшествий, из них 14 аварий и 12 катастроф. В 2024 году в России произошло 20 аварий и 18 катастроф, следует из данных.
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Авиакомпании рассказали, когда лучше всего покупать авиабилеты
13 декабря 2025, 01:08
При этом количество погибших в авиационных происшествиях выросло: если в 2024 году катастрофы унесли жизни 64 человек, то в 2025 году этот показатель составил 73 человека. Этот рост связан с авиакатастрофой самолета Ан-24, произошедшей в Амурской области в июле. На борту находилось 48 человек, никто из них не выжил.
Число раненных в авиационных происшествиях, наоборот, сократилось - на 82%: в 2024 году в авиапроисшествиях пострадали 57 человек, в 2025 году - 10.
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Росавиации рассказали об обеспечении служб спасения авиасредствами
Вчера, 17:28
 
Россия
Амурская область
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Ан-24
 
 
