https://ria.ru/20260114/chislo-2067843193.html
В России снизилось количество авиационных происшествий
В России снизилось количество авиационных происшествий - РИА Новости, 14.01.2026
В России снизилось количество авиационных происшествий
Количество авиационных происшествий в России в прошедшем году снизилось на 12, или примерно на 32%, в том числе катастроф стало меньше ровно на треть,... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T15:48:00+03:00
2026-01-14T15:48:00+03:00
2026-01-14T15:48:00+03:00
россия
амурская область
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ан-24
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977820989_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_80a9c1d7ab1182b6514a3e196f4a7c8d.jpg
https://ria.ru/20251213/aviakompanija-2061778637.html
https://ria.ru/20260113/rosaviatsija-2067645368.html
россия
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977820989_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6c3bd332b5030b051c07ec25fa45e4a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, амурская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-24
Россия, Амурская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ан-24
В России снизилось количество авиационных происшествий
Росавиация: число авиапроисшествий в России в 2025 году снизилось на треть