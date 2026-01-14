https://ria.ru/20260114/ataka-2067701763.html
Chevron подтвердила, что ее танкер был атакован БПЛА в Черном море
Chevron подтвердила, что ее танкер был атакован БПЛА в Черном море - РИА Новости, 14.01.2026
Chevron подтвердила, что ее танкер был атакован БПЛА в Черном море
Танкер, зафрахтованный американской нефтегазовой корпорацией Chevron, который ранее подвергся атаке БПЛА в Черном море, в настоящее время направляется в... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T01:07:00+03:00
2026-01-14T01:07:00+03:00
2026-01-14T01:36:00+03:00
Chevron подтвердила, что ее танкер был атакован БПЛА в Черном море
РИА Новости: зафрахтованный Chevron танкер был атакован БПЛА в Черном море
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Танкер, зафрахтованный американской нефтегазовой корпорацией Chevron, который ранее подвергся атаке БПЛА в Черном море, в настоящее время направляется в безопасный порт, заявили РИА Новости в компании.
"Он (танкер - ред.) направляется в безопасный порт, и мы координируем действия с оператором танкера и соответствующими властями", - сообщили агентству в концерне.
Там также подтвердили агентству произошедший инцидент, отметив, что вся команда судна в безопасности и танкер находится в стабильном состоянии, а на экспорт нефти случившееся не повлияло.
"Chevron
продолжает внимательно следить за ситуацией", - указали в американском концерне.
Ранее два зарубежных нефтяных танкера, зафрахтованные международными консорциумами "Тенгизшевройл
" (ТШО) и "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" (КПО) для перевозки нефти из Казахстана
, получили повреждения в результате атаки украинских БПЛА вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море
, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Минэнерго
Казахстана подтвердило сообщения об инцидентах в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума с двумя танкерами.
"Тенгизшевройл" создан в 1993 году властями Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron. Сейчас Chevron принадлежит 50% компании, 20% - казахстанской "Казмунайгаз
", 25% - ExxonMobil
и 5% - "Лукойлу
". Доли в "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" принадлежат Eni
(29,25%), Shell
(29,25%), Chevron (18%), "Лукойл" (13,5%) и "Казмунайгазу" (10%).