Рейтинг@Mail.ru
Chevron подтвердила, что ее танкер был атакован БПЛА в Черном море - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:07 14.01.2026 (обновлено: 01:36 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/ataka-2067701763.html
Chevron подтвердила, что ее танкер был атакован БПЛА в Черном море
Chevron подтвердила, что ее танкер был атакован БПЛА в Черном море - РИА Новости, 14.01.2026
Chevron подтвердила, что ее танкер был атакован БПЛА в Черном море
Танкер, зафрахтованный американской нефтегазовой корпорацией Chevron, который ранее подвергся атаке БПЛА в Черном море, в настоящее время направляется в... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T01:07:00+03:00
2026-01-14T01:36:00+03:00
черное море
chevron
тенгизшевройл
казмунайгаз
казахстан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570555026_0:102:3152:1875_1920x0_80_0_0_4650c21afc971fbc62f14abc2e74905c.jpg
https://ria.ru/20260113/tanker-2067670208.html
https://ria.ru/20260113/tanker-2067669524.html
черное море
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570555026_318:0:2857:1904_1920x0_80_0_0_b491aad0c6e6a62c9ca27a1ae9b55048.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черное море, chevron , тенгизшевройл, казмунайгаз, казахстан, в мире
Черное море, Chevron , Тенгизшевройл, Казмунайгаз, Казахстан, В мире
Chevron подтвердила, что ее танкер был атакован БПЛА в Черном море

РИА Новости: зафрахтованный Chevron танкер был атакован БПЛА в Черном море

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте
Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Танкер, зафрахтованный американской нефтегазовой корпорацией Chevron, который ранее подвергся атаке БПЛА в Черном море, в настоящее время направляется в безопасный порт, заявили РИА Новости в компании.
"Он (танкер - ред.) направляется в безопасный порт, и мы координируем действия с оператором танкера и соответствующими властями", - сообщили агентству в концерне.
Танкер - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
БПЛА атаковали танкер под флагом Либерии, сообщило Минэнерго Казахстана
13 января, 19:30
Там также подтвердили агентству произошедший инцидент, отметив, что вся команда судна в безопасности и танкер находится в стабильном состоянии, а на экспорт нефти случившееся не повлияло.
"Chevron продолжает внимательно следить за ситуацией", - указали в американском концерне.
Ранее два зарубежных нефтяных танкера, зафрахтованные международными консорциумами "Тенгизшевройл" (ТШО) и "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" (КПО) для перевозки нефти из Казахстана, получили повреждения в результате атаки украинских БПЛА вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Минэнерго Казахстана подтвердило сообщения об инцидентах в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума с двумя танкерами.
"Тенгизшевройл" создан в 1993 году властями Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron. Сейчас Chevron принадлежит 50% компании, 20% - казахстанской "Казмунайгаз", 25% - ExxonMobil и 5% - "Лукойлу". Доли в "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" принадлежат Eni (29,25%), Shell (29,25%), Chevron (18%), "Лукойл" (13,5%) и "Казмунайгазу" (10%).
Танкер - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
БПЛА атаковали танкер Matilda под флагом Мальты, заявили в Казахстане
13 января, 19:26
 
Черное мореChevronТенгизшевройлКазмунайгазКазахстанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала