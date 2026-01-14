Chevron подтвердила, что ее танкер был атакован БПЛА в Черном море

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Танкер, зафрахтованный американской нефтегазовой корпорацией Chevron, который ранее подвергся атаке БПЛА в Черном море, в настоящее время направляется в безопасный порт, заявили РИА Новости в компании.

"Он (танкер - ред.) направляется в безопасный порт, и мы координируем действия с оператором танкера и соответствующими властями", - сообщили агентству в концерне.

Там также подтвердили агентству произошедший инцидент, отметив, что вся команда судна в безопасности и танкер находится в стабильном состоянии, а на экспорт нефти случившееся не повлияло.

Chevron продолжает внимательно следить за ситуацией", - указали в американском концерне.

Ранее два зарубежных нефтяных танкера, зафрахтованные международными консорциумами " Тенгизшевройл " (ТШО) и "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" (КПО) для перевозки нефти из Казахстана , получили повреждения в результате атаки украинских БПЛА вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море , сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Минэнерго Казахстана подтвердило сообщения об инцидентах в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума с двумя танкерами.