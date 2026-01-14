Астроном допустил столкновение открытого в среду астероида с Землей

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Астероид CE2XZW2, открытый в среду, с высокой долей вероятности может врезаться в Землю, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.

"Номинальная орбита - 3 тысячи километров от центра Земли . Это означает, что он столкнётся. Но надо понимать, что это некоторая вероятность столкновения, хоть даже и большая", - сказал Железнов.

При этом он отметил, что данных для того, чтобы понять, когда может произойти столкновение, пока не хватает, в том числе это может случиться уже сегодня.

В то же время, как рассказал астроном, орбита только что открытых астероидов известна достаточно неточно. По мере наблюдений точность повышается, и Земля может и вовсе выйти из области, в которой ожидается пролёт астероида.

Железнов напомнил, что первый случай, когда астероид был открыт за сутки до своего падения на Землю, произошел в 2008 году. Челябинский же метеорит, сравнимый по размерам с открытым астероидом, в 2013 году не был замечен, так как летел со стороны Солнца.