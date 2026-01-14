https://ria.ru/20260114/astana-2067889093.html
В Астане задержали мужчину, выстрелившего из ружья в полицейского
В Астане задержали мужчину, выстрелившего из ружья в полицейского - РИА Новости, 14.01.2026
В Астане задержали мужчину, выстрелившего из ружья в полицейского
В Астане задержали мужчину, стрелявшего из охотничьего ружья в полицейского, находившегося не при исполнении обязанностей, сообщили РИА Новости в департаменте... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T18:11:00+03:00
2026-01-14T18:11:00+03:00
2026-01-14T18:11:00+03:00
в мире
астана
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767402576_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_3ab3aaafd9bfbc6845931474668ed3f5.jpg
https://ria.ru/20260105/okhotnik-2066456798.html
астана
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767402576_143:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_a57b3ee7276c60a13fb7ac2e8831c927.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, астана, казахстан
В мире, Астана, Казахстан
В Астане задержали мужчину, выстрелившего из ружья в полицейского
РИА Новости: в Астане задержали мужчину, выстрелявшего из ружья в полицейского
АСТАНА, 14 янв - РИА Новости. В Астане задержали мужчину, стрелявшего из охотничьего ружья в полицейского, находившегося не при исполнении обязанностей, сообщили РИА Новости в департаменте полиции казахстанской столицы.
"Житель города Астаны
произвёл выстрел из охотничьего ружья в водителя проезжавшего мимо автомобиля, после чего скрылся с места происшествия... В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий задержан 21-летний подозреваемый... Пострадавший является сотрудником правоохранительных органов и на момент инцидента находился в трудовом отпуске", - сообщили в департаменте.
В полиции Астаны уточнили, что на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В настоящее время проводится досудебное расследование. Ружьё изъято.
По данным местных СМИ, в результате нападения полицейский получил ранение в области шеи и лопатки.