В Астане задержали мужчину, выстрелившего из ружья в полицейского

АСТАНА, 14 янв - РИА Новости. В Астане задержали мужчину, стрелявшего из охотничьего ружья в полицейского, находившегося не при исполнении обязанностей, сообщили РИА Новости в департаменте полиции казахстанской столицы.

"Житель города Астаны произвёл выстрел из охотничьего ружья в водителя проезжавшего мимо автомобиля, после чего скрылся с места происшествия... В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий задержан 21-летний подозреваемый... Пострадавший является сотрудником правоохранительных органов и на момент инцидента находился в трудовом отпуске", - сообщили в департаменте.

В полиции Астаны уточнили, что на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В настоящее время проводится досудебное расследование. Ружьё изъято.