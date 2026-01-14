Рейтинг@Mail.ru
В Астане задержали мужчину, выстрелившего из ружья в полицейского - РИА Новости, 14.01.2026
18:11 14.01.2026
В Астане задержали мужчину, выстрелившего из ружья в полицейского
В Астане задержали мужчину, выстрелившего из ружья в полицейского
в мире
астана
казахстан
в мире, астана, казахстан
В мире, Астана, Казахстан
В Астане задержали мужчину, выстрелившего из ружья в полицейского

© РИА Новости / Василий Крестьянинов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль в Казахстане
Полицейский автомобиль в Казахстане. Архивное фото
АСТАНА, 14 янв - РИА Новости. В Астане задержали мужчину, стрелявшего из охотничьего ружья в полицейского, находившегося не при исполнении обязанностей, сообщили РИА Новости в департаменте полиции казахстанской столицы.
"Житель города Астаны произвёл выстрел из охотничьего ружья в водителя проезжавшего мимо автомобиля, после чего скрылся с места происшествия... В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий задержан 21-летний подозреваемый... Пострадавший является сотрудником правоохранительных органов и на момент инцидента находился в трудовом отпуске", - сообщили в департаменте.
В полиции Астаны уточнили, что на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В настоящее время проводится досудебное расследование. Ружьё изъято.
По данным местных СМИ, в результате нападения полицейский получил ранение в области шеи и лопатки.
