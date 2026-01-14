Рейтинг@Mail.ru
01:22 14.01.2026 (обновлено: 01:56 14.01.2026)
США и Армения создадут совместную компанию по развитию транспортных путей
армения, сша, государственный департамент сша, в мире, марко рубио, арарат мирзоян, вашингтон (штат), ильхам алиев, ереван
Армения, США, Государственный департамент США, В мире, Марко Рубио, Арарат Мирзоян, Вашингтон (штат), Ильхам Алиев, Ереван
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Ереван
Ереван
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Ереван. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Вашингтон и Ереван создадут совместное предприятие по развитию транспортных путей в Армении под названием TRIPP Development Company, у США будет контрольный пакет, сообщил в среду американский госдеп.
"Проект TRIPP будет разрабатываться в пределах обозначенных транзитных маршрутов на территории Армении, в местах, которые будут определены позднее, при этом будет сохраняться полный суверенитет Армении над всеми участками, задействованными в проекте, в пределах суверенной территории Армении", - говорится в дорожной карте проекта, опубликованной по итогам встречи госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД Армении Арарата Мирзояна.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
США договорились с Арменией и Азербайджаном о сотрудничестве в энергетике
8 августа 2025, 23:30
Уточняется, что разработку и внедрение инфраструктуры TRIPP призвана обеспечить компания TRIPP Development Company, в которой "контрольный пакет акций будет принадлежать США, а надзор будет оставаться за Арменией".
В компании, которая будет заниматься реализацией "Маршрута Трампа" (TRIPP), у США будет 74% акций, а у Армении - 26% сроком на 49 лет. Предполагается, что впоследствии соглашение продлят еще на 50 лет и выпустят дополнительные акции, в результате чего доля Еревана возрастет до 49%.
Проект может включать права на разработку железнодорожных путей, автомобильных дорог, энергетической и волоконно-оптической инфрастуктуры, отмечается в документе. При этом за Арменией остается право контроля над национальной безопасностью и правоохранительными органами, а также право доступа ко всем районам на суверенной территории.
По итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 8 августа 2025 года была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Этот маршрут подразумевает разблокировку транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через Армению. Как заявлял Пашинян, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку - затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Глава МИД Армении оценил динамику развития партнерства с США
13 января, 22:53
 
