США и Армения создадут совместную компанию по развитию транспортных путей

Уточняется, что разработку и внедрение инфраструктуры TRIPP призвана обеспечить компания TRIPP Development Company, в которой "контрольный пакет акций будет принадлежать США, а надзор будет оставаться за Арменией".

Проект может включать права на разработку железнодорожных путей, автомобильных дорог, энергетической и волоконно-оптической инфрастуктуры, отмечается в документе. При этом за Арменией остается право контроля над национальной безопасностью и правоохранительными органами, а также право доступа ко всем районам на суверенной территории.