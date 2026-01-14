Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен назвала условие для разморозки российских активов - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/aktivy-2067817024.html
Фон дер Ляйен назвала условие для разморозки российских активов
Фон дер Ляйен назвала условие для разморозки российских активов - РИА Новости, 14.01.2026
Фон дер Ляйен назвала условие для разморозки российских активов
Активы РФ в Евросоюзе останутся замороженными до выплаты Россией неких репараций Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T14:32:00+03:00
2026-01-14T14:32:00+03:00
россия
украина
бельгия
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038356788_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c9c5ab4a27ac0a294f2ab65b4639f93.jpg
https://ria.ru/20260114/kredit-2067802789.html
россия
украина
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038356788_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_59d981e316a0c2ab8458d07f721f95d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, бельгия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, g7
Россия, Украина, Бельгия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, G7
Фон дер Ляйен назвала условие для разморозки российских активов

Фон дер Ляйен: активы РФ в ЕС останутся замороженными до выплаты репараций Киеву

© AP PhotoУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Активы РФ в Евросоюзе останутся замороженными до выплаты Россией неких репараций Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в среду.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь.
"Также очень важно послать жесткий сигнал России о том, что мы сохраняем за собой право использовать замороженные российские активы, и документы показывают, что активы будут оставаться замороженными до окончания войны и до выплаты репараций. Вы также видите это отраженным в том факте, что Украине не придется погашать кредит до тех пор, пока не будут выплачены репарации", - сказала фон дер Ляйен.
Еврокомиссия одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Фон дер Ляйен рассказала о распределении кредита Украине
13:45
 
РоссияУкраинаБельгияУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала