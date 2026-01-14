Рейтинг@Mail.ru
Работавшая на Киев россиянка, задержанная в Петербурге, сделала признание - РИА Новости, 14.01.2026
10:26 14.01.2026
Работавшая на Киев россиянка, задержанная в Петербурге, сделала признание
Работавшая на Киев россиянка, задержанная в Петербурге, сделала признание - РИА Новости, 14.01.2026
Работавшая на Киев россиянка, задержанная в Петербурге, сделала признание
Задержанная за попытку покушения на сотрудника ОПК россиянка на видео ФСБ России призналась, что несколько месяцев наблюдала за военнослужащими в Московском и... РИА Новости, 14.01.2026
происшествия
россия
украина
санкт-петербург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
россия
украина
санкт-петербург
Задержание гражданки России, планировавшей теракт в Петербурге
Гражданка России, 1966 года рождения, которая ранее жила на Украине и была завербована СБУ, собиралась убить сотрудника одного из предприятий ОПК в Ленобласти. Она приехала через третьи страны и попыталась забрать бомбу из тайника в Смоленской области, где ее и задержали сотрудники ФСБ. Видео ЦОС ФСБ России.
происшествия, россия, украина, санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Россия, Украина, Санкт-Петербург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
Работавшая на Киев россиянка, задержанная в Петербурге, сделала признание

Агент Киева призналась, что несколько месяцев наблюдала за военными в 2 регионах

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Задержанная за попытку покушения на сотрудника ОПК россиянка на видео ФСБ России призналась, что несколько месяцев наблюдала за военнослужащими в Московском и Ленинградском регионах.
ФСБ ранее сообщила о предотвращении готовившегося украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на территории Санкт-Петербурга. В результате проведенных мероприятий была задержана гражданка России, которая в период проживания на территории Украины была завербована СБУ.
«
"В течение нескольких месяцев я осуществляла наблюдение за местами проживания и автомобилями военнослужащих (ВС РФ - ред.) в Московском и Ленинградском регионе", - сказала задержанная на видео ЦОС ФСБ.
Правоохранители изъяли у фигурантки пистолет Макарова, СВУ на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства и средства связи, содержащие переписку с находящимися на Украине координаторами террористической деятельности.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 222.1 (покушение на приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ, задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Осуществляются мероприятия по дополнительной квалификации ее противоправной деятельности по части 3 статьи 30, части 2 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) и статье 275 (государственная измена) УК РФ.
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025-2026 годах
ПроисшествияРоссияУкраинаСанкт-ПетербургФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
