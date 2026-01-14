Работавшая на Киев россиянка, задержанная в Петербурге, сделала признание

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Задержанная за попытку покушения на сотрудника ОПК россиянка на видео ФСБ России призналась, что несколько месяцев наблюдала за военнослужащими в Московском и Ленинградском регионах.
ФСБ ранее сообщила о предотвращении готовившегося украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на территории Санкт-Петербурга. В результате проведенных мероприятий была задержана гражданка России, которая в период проживания на территории Украины была завербована СБУ.
"В течение нескольких месяцев я осуществляла наблюдение за местами проживания и автомобилями военнослужащих (ВС РФ - ред.) в Московском и Ленинградском регионе", - сказала задержанная на видео ЦОС ФСБ.
Правоохранители изъяли у фигурантки пистолет Макарова, СВУ на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства и средства связи, содержащие переписку с находящимися на Украине координаторами террористической деятельности.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 222.1 (покушение на приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ, задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Осуществляются мероприятия по дополнительной квалификации ее противоправной деятельности по части 3 статьи 30, части 2 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) и статье 275 (государственная измена) УК РФ.