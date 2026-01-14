Работавшая на Киев россиянка, задержанная в Петербурге, сделала признание

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Задержанная за попытку покушения на сотрудника ОПК россиянка на видео ФСБ России призналась, что несколько месяцев наблюдала за военнослужащими в Московском и Ленинградском регионах.

ФСБ ранее сообщила о предотвращении готовившегося украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на территории Санкт-Петербурга . В результате проведенных мероприятий была задержана гражданка России , которая в период проживания на территории Украины была завербована СБУ

« "В течение нескольких месяцев я осуществляла наблюдение за местами проживания и автомобилями военнослужащих (ВС РФ - ред.) в Московском и Ленинградском регионе", - сказала задержанная на видео ЦОС ФСБ.

Правоохранители изъяли у фигурантки пистолет Макарова, СВУ на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства и средства связи, содержащие переписку с находящимися на Украине координаторами террористической деятельности.