Россия предложила Африке рассчитать объем репараций от бывших метрополий

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия предлагает математически точно определить объем репараций для африканских стран, чтобы через суды и различные юридические механизмы потребовать соответствующие выплаты от бывших колониальных держав, заявила в беседе с РИА Новости директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.

Борьба с новым колониализмом, который, несмотря на суверенитет африканских государств, наносит ущерб благосостоянию континента, стал одним из важнейших вопросов конференции форума партнерства "Россия-Африка", прошедшей в декабре в Каире . Как уточнила эксперт, чтобы остановить этот грабеж и найти ресурсы для интеграции и развития континента, была выдвинута идея репараций.

"Сами африканцы называют 2025 год "Годом репараций" и намерены предъявить своим бывшим метрополиям так называемый "гамбургский счет". Со своей стороны Россия предлагает математически точно определить объем этих репараций, чтобы затем через суды и различные юридические механизмы потребовать соответствующие выплаты от бывших колониальных держав. В настоящее время наш Институт продвигает эту повестку", - сказала Абрамова.

По ее словам, планируется создание зеркальных лабораторий между Россией и странами Африки , в рамках которых несколько государств будут совместно проводить соответствующие исследования.

"Это предложение нашего Института было поддержано министерством науки и высшего образования РФ", - подчеркнула директор Института Африки РАН

В настоящее время Россия выступает в Африке как провайдер суверенитета во всех сферах, и африканские государства это прекрасно понимают, уверена ученая.

"Я очень рада, что идея нашего Института о формировании образовательной и технологической основы сотрудничества России и Африки была воспринята как политическим руководством, так и российскими компаниями. Это абсолютно правильный подход", - сказала Абрамова.