Рейтинг@Mail.ru
Россия предложила Африке рассчитать объем репараций от бывших метрополий - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:16 14.01.2026 (обновлено: 21:51 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/afrika-2067714278.html
Россия предложила Африке рассчитать объем репараций от бывших метрополий
Россия предложила Африке рассчитать объем репараций от бывших метрополий - РИА Новости, 14.01.2026
Россия предложила Африке рассчитать объем репараций от бывших метрополий
Россия предлагает математически точно определить объем репараций для африканских стран, чтобы через суды и различные юридические механизмы потребовать... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T04:16:00+03:00
2026-01-14T21:51:00+03:00
в мире
россия
африка
каир (город)
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834708281_0:40:1920:1120_1920x0_80_0_0_fac810ae4424432d9c49217d61d3a808.jpg
https://ria.ru/20251008/afrika-2046981163.html
https://ria.ru/20250728/rossiya-2032040836.html
https://ria.ru/20251130/alzhir-2058670165.html
россия
африка
каир (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834708281_36:0:1817:1336_1920x0_80_0_0_a9fbe191345f8be49d4768ce26b970a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, африка, каир (город), российская академия наук
В мире, Россия, Африка, Каир (город), Российская академия наук
Россия предложила Африке рассчитать объем репараций от бывших метрополий

РИА Новости: Россия предложила Африке рассчитать репарации от бывших метрополий

© Pixabay / Graham-HВид на Кампалу, Уганда
Вид на Кампалу, Уганда - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Pixabay / Graham-H
Вид на Кампалу, Уганда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия предлагает математически точно определить объем репараций для африканских стран, чтобы через суды и различные юридические механизмы потребовать соответствующие выплаты от бывших колониальных держав, заявила в беседе с РИА Новости директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.
Борьба с новым колониализмом, который, несмотря на суверенитет африканских государств, наносит ущерб благосостоянию континента, стал одним из важнейших вопросов конференции форума партнерства "Россия-Африка", прошедшей в декабре в Каире. Как уточнила эксперт, чтобы остановить этот грабеж и найти ресурсы для интеграции и развития континента, была выдвинута идея репараций.
Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Эксперт назвала Африку ареной столкновения мировых интересов
8 октября 2025, 08:00
"Сами африканцы называют 2025 год "Годом репараций" и намерены предъявить своим бывшим метрополиям так называемый "гамбургский счет". Со своей стороны Россия предлагает математически точно определить объем этих репараций, чтобы затем через суды и различные юридические механизмы потребовать соответствующие выплаты от бывших колониальных держав. В настоящее время наш Институт продвигает эту повестку", - сказала Абрамова.
По ее словам, планируется создание зеркальных лабораторий между Россией и странами Африки, в рамках которых несколько государств будут совместно проводить соответствующие исследования.
"Это предложение нашего Института было поддержано министерством науки и высшего образования РФ", - подчеркнула директор Института Африки РАН.
Мужчина с российским флагом - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Эксперт рассказал, как Россия наращивает мягкую силу в Африке
28 июля 2025, 23:19
В настоящее время Россия выступает в Африке как провайдер суверенитета во всех сферах, и африканские государства это прекрасно понимают, уверена ученая.
"Я очень рада, что идея нашего Института о формировании образовательной и технологической основы сотрудничества России и Африки была воспринята как политическим руководством, так и российскими компаниями. Это абсолютно правильный подход", - сказала Абрамова.
По ее словам, Россия таким образом не только развивает торговлю с Африкой, но и способствует повышению качества жизни местного населения за счет своих технологий, что для континента крайне важно, учитывая, что население Африки растет самыми быстрыми темпами.
Мечеть Джамаа аль-Джазаир в Алжире - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Алжире пройдет конференция по преступлениям колониализма в Африке
30 ноября 2025, 00:49
 
В миреРоссияАфрикаКаир (город)Российская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала